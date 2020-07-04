Армия и оружие
Газета.RuАвиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Ливийскую авиабазу с турецкими ЗРК показали на снимке со спутника, такое фото опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель". Отмечается, что на Эль-Ватыя также будет развернута главная база турецких войск, которые поддерживают силы Правительства национального согласия (ПНС).
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Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
RT на русском вчера в 22:16
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РБК 15:27
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«Аталанта» победила «Кальяри» в матче чемпионата Италии
"Аталанта" обыграла на выезде "Кальяри" в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 15:44
Экономика
Мутко заявил о восстановлении докризисного уровня продаж новостроек
Объемы продаж квартир в новостройках достигли докризисного уровня.
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Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 04:00
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Общество
В районе испанской провинции Галисия ввели карантин
Власти испанского автономного сообщества Галисия приняли решение ввести пятидневный карантин в комарке А Маринья, где живут около 70 тысяч человек.
РИА Новости 09:17
Общество
Петербургские писатели выступили в защиту журналистки Прокопьевой
Члены петербургского ПЕН-клуба, который объединяет писателей и поэтов, написали открытое письмо в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой.
Коммерсантъ 13:47
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16
Общество
Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия 12:57
Политика
Двоюродный племянник Путина возглавил партию
Двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии "Народ против коррупции".
РИА Новости 13:37
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM 15:51
Армия и оружие
Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
Деловое.ТВ 12:25
Армия и оружие
Боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе
Газета.Ru вчера в 17:52
Армия и оружие
Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет модернизирован
Разработка и производство истребителя пятого поколения Су-57 остаётся одной наиболее сложных и приоритетных задач для российской авиационной промышленности.
Пятый канал вчера в 04:00
Футбол
«Реал» обыграл «Атлетик» в Примере благодаря голу Рамоса с пенальти
Единственный мяч на 73-й минуте с пенальти забил Серхио Рамос. «Реал» набрал 77 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате Испании.
RT на русском 09:57
Кино
Сталлоне объявил о работе над режиссёрской версией «Рокки 4»
News.ru вчера в 08:50
Авто
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Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов.
SpeedMe вчера в 08:58
Общество
Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым
Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином мог оказаться уроженец Чечни.
Lenta.ru 05:14
Общество
Американский город наводнили сотни вооруженных людей
В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru 13:29
Гаджеты
Протестирован первый настольный компьютер Huawei
Китайский видеосервис BiliBili опубликовал ролик с демонстрацией настольного компьютера Huawei на базе фирменного процессора Kunpeng 920 с архитектурой ARMv8.
Игромания.ру 15:58
Авто
Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS
Известный автомобильный бренд Skoda официально продемонстрировал «заряженные» модификации Octavia RS.
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Общество
Максим Фадеев раскрыл секрет похудения
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
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Здоровье
Кардиолог назвала витамин, нехватка которого ведет к болезням сердца
Специалист отметила, что именно витамин D играет немалую роль в профилактике болезней сердца.
Радио Комсомольская правда вчера в 06:59
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Происшествия
Третьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог
Еще одного полицейского, задержанного за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда, освободили под залог.
Lenta.ru 15:59