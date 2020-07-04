Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАвиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Ливийскую авиабазу с турецкими ЗРК показали на снимке со спутника, такое фото опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель". Отмечается, что на Эль-Ватыя также будет развернута главная база турецких войск, которые поддерживают силы Правительства национального согласия (ПНС).
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В Ливии уничтожили турецкую военную технику

Российская газета13:48

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru11:14

Опубликованы снимки авиабазы в Ливии с турецкими ЗРПК

РИА ТВОИ Новостивчера в 16:29

ТАСС: самолеты ЛНА разбомбили турецкие установки ПВО на авиабазе Аль-Ватыя

Недвижимость.RU06:49

Источник: ВВС ЛНА нанесли удары по турецким ЗРК на базе Эль-Ватыя юго-западнее Триполи

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В Ливии силы ЛНА нанесли авиаудары по турецким силами на авиабазе Аль-Ватия

REGNUM06:39

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Lenta.ruвчера в 15:49
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Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

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Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

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Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
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Власти испанского автономного сообщества Галисия приняли решение ввести пятидневный карантин в комарке А Маринья, где живут около 70 тысяч человек.
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Члены петербургского ПЕН-клуба, который объединяет писателей и поэтов, написали открытое письмо в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой.
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
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Общество

Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте

21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
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Двоюродный племянник Путина возглавил партию

Двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии "Народ против коррупции".
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Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
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Армия и оружие

Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением

Деловое.ТВ 12:25
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Армия и оружие

Боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе

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Армия и оружие

Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет модернизирован

Разработка и производство истребителя пятого поколения Су-57 остаётся одной наиболее сложных и приоритетных задач для российской авиационной промышленности.
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«Реал» обыграл «Атлетик» в Примере благодаря голу Рамоса с пенальти

Единственный мяч на 73-й минуте с пенальти забил Серхио Рамос. «Реал» набрал 77 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате Испании.
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Сталлоне объявил о работе над режиссёрской версией «Рокки 4»

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Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель

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Общество

Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым

Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином мог оказаться уроженец Чечни.
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Общество

Американский город наводнили сотни вооруженных людей

В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
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Китайский видеосервис BiliBili опубликовал ролик с демонстрацией настольного компьютера Huawei на базе фирменного процессора Kunpeng 920 с архитектурой ARMv8.
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Известный автомобильный бренд Skoda официально продемонстрировал «заряженные» модификации Octavia RS.
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
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