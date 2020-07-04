Ливийскую авиабазу с турецкими ЗРК показали на снимке со спутника, такое фото опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель". Отмечается, что на Эль-Ватыя также будет развернута главная база турецких войск, которые поддерживают силы Правительства национального согласия (ПНС).

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

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