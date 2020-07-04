Армия и оружие
Газета.RuАвиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Ливийскую авиабазу с турецкими ЗРК показали на снимке со спутника, такое фото опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель". Отмечается, что на Эль-Ватыя также будет развернута главная база турецких войск, которые поддерживают силы Правительства национального согласия (ПНС).
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Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05:54
Происшествия
Иномарка протаранила шесть автомобилей в Москве
Газета.Ru 12:37
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Наука
Ученые доказали пользу бега при лечении язвы желудка
Автор расследования Людмила Филаретова рассказала журналистам ТАСС, что учеными был проведен эксперимент с участием имеющих язву желудка крыс.
Слово и Дело 03:09
Общество
Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места
«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
Футбол
«Ливерпуль» победил «Астон Виллу» в чемпионате Англии
РИА Новости 13:38
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН вчера в 10:19
Футбол
Краснодар — Зенит 2:3 (2-й тайм)
Вести.Ru 14:27
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
Политика
Партия премьера Хорватии лидирует на парламентских выборах
До 16.30 (17.30 мск) на участки вышли 34,04% граждан, это меньше, чем на парламентских выборах 2016 года, когда до 16.30 проголосовали 37,68% избирателей.
РИА Новости 13:28
Кино
«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor вчера в 22:14
Космос
Металл в лунных кратерах прольет свет на происхождение спутника Земли
Новые исследования лунных кратеров под руководством Эссам Хэги из Инженерной школы Университета Южной Калифорнии ставят под сомнение существующие теории происхождения Луны.
Русская Планета 02 июля в 10:12
Общество
Опубликовано видео краш-теста Aurus, входящего в кортеж Путина
Процедуру краш-теста транслировал телеканал «Звезда». На видео имитируется столкновение Aurus с преградой в лоб.
RuNews24.ru 07:54
Общество
Учёные потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу
ВОЗ же утверждает, что вирус, попадая в воздух, сразу оседает на горизонтальных поверхностях, так как переносится в достаточно больших и тяжёлых каплях.
Говорит Москва 14:36
Происшествия
В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве пенсионера подросток
«В Выборге задержан подросток, подозреваемый в убийстве 88-летнего пенсионера», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления СК.
RT на русском 14:20
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Кроме Hyundai Venue аналогичной КПП будет оснащаться кросс Sonet от Kia.
Car.ru вчера в 03:54
Транспорт
Новый платный участок трассы М-4 «Дон» открыли в Воронежской области
В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн вчера в 11:43
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Шоу-бизнес
София Ротару показала особняк за миллион долларов
Певица София Ротару показала свой дорогой дом под Киевом. Она опубликовала фото на странице в Instagram.
ФАН 14:03
Религия
В захваченный на Урале монастырь пустили прихожан и паломников
Ранее монах сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и отказался покидать обитель.
Говорит Москва вчера в 10:22
Наука
Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых
Сделать выводы о внешнем виде ос, возраст которых равен 99 миллионам лет, позволила просветка с помощью микроскопа трех десятков кусочков янтаря, который относится к меловому периоду.
Live24 02 июля в 10:20
Политика
Захарова возмутилась решением суда в Лондоне по золоту Венесуэлы
МИД России считает возмутительным решение Высокого суда Лондона о признании лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо «врио президента» Венесуэлы и открытии ему доступа к золотому запасу республики, который хранится в Британии.
RT на русском вчера в 09:01
Здоровье
Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина
Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 07:02
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Армия и оружие
Неизвестные из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
«Выпущены две ракеты (из сектора Газа) по территории Израиля», — говорится в сообщении военного ведомства.
REGNUM 12:48