Экономика
Profi.travelАвиабилеты и туры подорожают из-за падения рубля
Эксперты прогнозируют, что в связи с валютными колебаниями цена на авиабилеты и туры в среду, 11 марта, вырастет как минимум на 10%. Причина — в повышении курсов доллара и евро до 75 и 85 рублей, соответственно, из-за обвала нефтяных котировок после того, как сорвалась сделка России с OPEC.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 04:35, Ашберн
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Экономика
Россияне спаслись от обрушения курса рубля покупкой смартфонов
Обрушение курса рубля в понедельник, 9 марта, привело к взрывному росту продаж смартфонов и других гаджетов.
Общество
Билли Айлиш выступила против бодишейминга на концерте в Майами
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции
Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Наука
Противоэпилептический препарат помогает при алкоголизме
В США ученые обнаружили, что против алкоголизма может помочь противоэпилептический препарат габапентин.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Спорт
Кубок мира впервые выиграл российский лыжник
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Шоу-бизнес
Дочку Ирины Шейк запечатлели в алом платье и запачканных колготках на прогулке с мамой
Шейк встретилась с Купером в ресторане. Актера запечатлели папарацци, когда он нес дочку на руках и зацеловывал.
Политика
Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России
Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Финансы
Доллар подешевел на открытии торгов в среду
Курс доллара США на открытии торгов на Московской бирже снизился на две копейки и достиг 71,38 рубля.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Экономика
Профицит торгового баланса РФ в январе снизился на 18%
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе снизилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 3 миллиарда долларов, составив 13,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Политика
Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Политика
Путин оценил отношения России и США на «троечку»
Среди положительных аспектов отношений России и США Путин назвал сотрудничество в борьбе с терроризмом и увеличение за последние два года товарооборота.
Политика
Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили
Глава государства отметил, что, несмотря на отсутствие власти у Саакашвили в настоящее время, он «бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский».
Происшествия
В Исторической мечети Москвы умер муэдзин
Историческая мечеть была построена в 1823 году в историческом центре татарской общины Замоскворечья на Большой Татарской улице.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
Власти США уведомили генеральное консульство России в Нью-Йорке о задержании россиянина Кирилла Фирсова.
Политика
От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
Экономика
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
«Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. подорожает минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: производитель просто включит его в цену товара», — сказал глава СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев, отвечая на вопрос РБК.
Происшествия
В Крыму задержали пятерых предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир»
Правоохранительные органы в городе Бахчисарай задержали пятерых подозреваемых, связанных с запрещенной в России религиозно-экстремистской организацией "Хизб ут-Тахрир", сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов.
Армия и оружие
Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Общество
Совфед одобрил снижение возраста выхода на негосударственную пенсию
Совет Федерации одобрил закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию.
Космос
Ученые раскрыли новые факты о формировании Земли
Датские ученые провели исследование, результаты которого ставят под сомнение прежние теории формирования Земли.