Экономика

Profi.travelProfi.travelАвиабилеты и туры подорожают из-за падения рубля

Эксперты прогнозируют, что в связи с валютными колебаниями цена на авиабилеты и туры в среду, 11 марта, вырастет как минимум на 10%. Причина — в повышении курсов доллара и евро до 75 и 85 рублей, соответственно, из-за обвала нефтяных котировок после того, как сорвалась сделка России с OPEC.
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