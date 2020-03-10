Экономика
Profi.travelАвиабилеты и туры подорожают из-за падения рубля
Эксперты прогнозируют, что в связи с валютными колебаниями цена на авиабилеты и туры в среду, 11 марта, вырастет как минимум на 10%. Причина — в повышении курсов доллара и евро до 75 и 85 рублей, соответственно, из-за обвала нефтяных котировок после того, как сорвалась сделка России с OPEC.
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Политика
Госдума приняла закон о поправках в Конституцию
Госдума приняла в третьем чтении президентский закон о поправках в Конституцию.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Музыка
Little Big перенесли премьеру песни для «Евровидения»
Группа Little Big отложила презентацию песни для «Евровидения» по «неизвестным причинам».
Армия и оружие
Самолеты США и Канады сопровождали российские ТУ-142 в районе Аляски
Здоровье
Мигрантам в России ужесточат допуск к работе
В ведомстве предлагают обязать иностранцев — работников отдельных профессий и производств — проходить профилактические медосмотры для допуска к работе.
Армия и оружие
Россия ответила на заявление Эрдогана об уничтоженных «Панцирях»
Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками не соответствуют действительности.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Финансы
Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов
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Политика
Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии
Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
Общество
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Спорт
Кубок мира впервые выиграл российский лыжник
Технологии
Появились фотографии дрона DJI Mavic Air 2
В сети появились первые изображения беспилотника DJI Mavic 2 Air.
Политика
Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Футбол
«Астон Вилла» может вернуть Дринкуотера в «Челси» из-за того, что он ударил одноклубника
«Астон Вилла» может досрочно вернуть Дэниэла Дринкуотера в «Челси» из-за поведения полузащитника.
Происшествия
Установлен ещё один причастный к нападению на российский центр в Киеве
Следствие установило ещё одного гражданина Украины, причастного к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Культура
Гузеева обнаружила бывшую возлюбленную героя и отменила итоги шоу
В подруге мужчины Ольге, которая пришла поддержать его на передаче, Гузеева обнаружила его бывшую возлюбленную и настоятельно порекомендовала им вернуть отношения.
Энергетика
Saudi Aramco увеличит добычу нефти с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки
После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Общество
В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
Здоровье
В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Общество
Таиланд отменил оформление визы по прибытию в страну для 18 стран
Таиланд отменил выдачу виз по прибытии в страну для граждан 18 стран, в том числе для российских граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева отказалась принимать участие в съемках седьмого сезона сериала «Сваты».
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Политика
Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России
Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».