Экономика
Вести.RuАвиабилеты из России за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10%
Авиабилеты за рубеж подорожают в ночь на 12 марта на 10% из-за ослабления рубля к доллару и евро. Но акции и скидки в цене авиабилетов от авиакомпаний, связанные со снижением спроса по некоторым авианаправлениям из-за коронавируса, помогут сгладить такое подорожание.
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Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс оценивает близость финансовой системы страны к состоянию кризиса, уровень 2,5 пункта — граница перехода системы в это состояние.
Наука
Секрет долголетия голых землекопов оказался заключен в митохондриях
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Общество
Замминистра здравоохранения Британии заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис сообщила, что у нее выявлен коронавирус, сообщает "Би-би-си".
Спорт
Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных из-за майских праздников
В мае россиян ожидают длинные выходные и два сокращенных рабочих дня, сообщил «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Шоу-бизнес
Тимати показал свои руки без татуировок
Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
Политика
Зеленский пообещал завершить земельную реформу на Украине
Киев, 11 марта 2020, 08:37 — REGNUM Правительство Украины и президент Украины Владимир Зеленский несут ответственность за земельную реформу и доведут её до конца.
Происшествия
В Мексике выходец из России подвергся разбойному нападению
"Быстрые действия сотрудника управления общественной безопасности не дали совершить разбойное нападение на 50-летнего выходца из России", - говорится в заявлении.
Общество
В России предупредили о новой схеме интернет-мошенничества
Эксперты рассказали о новом способе интернет-мошенничества, который получил название «Белый кролик». Об этом пишет газета «Известия».
Армия и оружие
ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Экономика
Минсельхоз не ждет повышения цен на продукты из-за роста курсов валют
Минсельхоз РФ не ожидает повышения цен на основные виды продуктов в России из-за скачка курсов валют по отношению к рублю, некоторый рост возможен в отношении продукции, которая в силу климата в стране не производится, говорится в сообщении министерства.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Политика
Прокурор по делу MH17 заявила о свидетеле, видевшем «русских солдат»
Анонимный «свидетель М58» по делу о крушении самолёта рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» до авиакатастрофы, сообщила 10 марта нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой во время процесса.
Экономика
В России аномально выросли продажи смартфонов
По ее данным, продажи смартфонов в денежном выражении выросли на 23 процента и принесли 50,4 миллиарда рублей.
Кино
В Сети появился трейлер мультфильма по игре Mortal Kombat
Футбол
Ограничение массовых мероприятий в Москве коснется пяти матчей РПЛ
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек из-за распространения коронавируса COVID-19.
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
Авто
Разработчик рассказал о новом бронеавтомобиле «ВПК-Урал»
Новый российский многоцелевой бронированный автомобиль «ВПК-Урал», который на текущий момент находится на стадии предварительных испытаний, впервые поставлен зарубежному заказчику.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".