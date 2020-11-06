Авиабилеты на новогодние праздники подешевели, а цены на Стамбул растут
Авиабилеты на новогодние праздники ощутимо подешевели — примерно на 17 % по сравнению с 2019 г. Таковы данные Aviasales, которые приводят «Известия».В источнике
С чего всё началось
Цены идут на посадку: авиабилеты на новогодние праздники подешевели
Средний чек на полеты по России в предстоящие новогодние праздники снизился по сравнению с прошлым годом на 14–17%, рассказали «Известиям» в онлайн-сервисах по продаже билетов. По данным Tutu.ru, цена на путешествия по России с вылетом 25 декабря — 10 января снизилась на 14%.
Известия16:01
Подробнее о событии