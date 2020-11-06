Средний чек на полеты по России в предстоящие новогодние праздники снизился по сравнению с прошлым годом на 14–17%, рассказали «Известиям» в онлайн-сервисах по продаже билетов. По данным Tutu.ru, цена на путешествия по России с вылетом 25 декабря — 10 января снизилась на 14%.

Известия 16:01