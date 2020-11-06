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Тонкости туризма
Тонкости туризма

Авиабилеты на новогодние праздники подешевели, а цены на Стамбул растут

Авиабилеты на новогодние праздники ощутимо подешевели — примерно на 17 % по сравнению с 2019 г. Таковы данные Aviasales, которые приводят «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Цены идут на посадку: авиабилеты на новогодние праздники подешевели

Средний чек на полеты по России в предстоящие новогодние праздники снизился по сравнению с прошлым годом на 14–17%, рассказали «Известиям» в онлайн-сервисах по продаже билетов. По данным Tutu.ru, цена на путешествия по России с вылетом 25 декабря — 10 января снизилась на 14%.
Известия16:01
Подробнее о событии
Вести.Ru

Авиабилеты на Новый год резко подешевели

Вести.Ru06:28
Известия

Авиабилеты на новогодние праздники подешевели

Известия16:02
ТК Звезда

СМИ: цены на авиабилеты в новогодние праздники снизятся

ТК Звезда18:57
News.ru

Цены на авиабилеты подешевели к новогодним праздникам

News.ru18:49
ТАСС

«Известия»: цены на авиабилеты в новогодние праздники снизились

ТАСС18:10
URA.Ru

Авиабилеты на новогодние каникулы резко подешевели

URA.Ru17:00
Телеканал 360°

Авиабилеты на новогодние праздники резко подешевели в России

Телеканал 360°03:56

«Роскосмос» попросил 1,5 трлн рублей на создание спутниковой системы «Сфера»

Госкорпорация «Роскосмос» запросила у правительства 1,5 трлн рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера», сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов.
«Роскосмос» попросил 1,5 трлн рублей на создание спутниковой системы «Сфера»
BFM.ru05:55

Обследования Навального в России не выявили у него отравления

В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу заявили, что после госпитализации в Омске Алексею Навальному провели ряд исследований, которые не выявили у него каких-либо следов отравления.
RT на русском04:31

Генпрокуратура России получила ответ ФРГ по запросам по Навальному

Генпрокуратура России получила ответ из Германии в отношении запросов по ситуации с Алексеем Навальным, в котором содержится просьба представить дополнительные данные по инциденту, но нет ответов на поставленные российской стороной вопросы.
RT на русском02:18

Сергей Миронов предложил ввести режим ЧС из-за коронавируса в Новосибирской области

Свое предложение Миронов высказал в Государственной Думе РФ, отметив, что данный режим нужно вводить во всех субъектах России, которые больше всего пострадали от распространения КОВИД-19.
Evo-rus.com08:24

ДНР заявила об эскалации конфликта в Донбассе по вине Киева

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что наблюдается значительная эскалация на линии соприкосновения сторон: второй день подряд территория ДНР подвергается массированным обстрелам со стороны армии Украины.
Известия08:01

OKS Group приобрела долю в сервисе Upmarket

OKS Group приобрела долю в сервисе Upmarket Сервис по выводу поставщиков на маркетплейсы Upmarket привлек 170 млн руб. от инвестхолдинга OKS Group топ-менеджеров рекламной группы Dentsu Russia Олега Полякова и Кирилла Матвеева.
Коммерсантъ17:00

Памфилова предложила Путину развести учебный и избирательный процесс

Связана данная проблема с тем, что есть потребность на законодательном уровне осуществить разведение учебного и избирательного процесса, так как известно, что большая часть избирательных участков находятся именно в школах.
CT news08:12

Телеканалы США прервали речь Трампа о фальсификациях на выборах

Американские каналы MSNBC, CNBC, CBS, NBC и ABC прервали трансляцию речи президента США Дональда Трампа, где он назвал прошедшие выборы сфальсифицированными и коррумпированными, так как сочли его слова ложными и бездоказательными.
Ведомости03:22

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Волгоградской области

Суд арестовал подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в хуторе Поднижний под Волгоградом на 2 месяца - до 5 января, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, Екатерина Вальковская.
РИА Новости07:25