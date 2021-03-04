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Вести.Ru
Вести.Ru

Авиабилеты подорожали в 1,5-2 раза

Авиабилеты в Грузию подорожали в 2,5 раза, с 6,5 тысячи рублей в марте 2019 года до 15,7 тысячи рублей сейчас. Авиабилеты на Мальдивы подорожали на 36% до 40,1 тысячи рублей, в Египет — на 29% до 16,4 тысячи рублей.В источнике
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С чего всё началось

Путешествовать самолетом стало дорого, потому что некуда

Ограниченное число доступных для россиян зарубежных стран и авиарейсов привело к резкому росту стоимости полетов. В марте на билеты за рубеж граждане в среднем тратят почти на 40% больше, чем в докризисном 2019 году, а по некоторым направлениям цены выше более чем вдвое.
Коммерсантъ17:11
Подробнее о событии

В России резко подорожали авиабилеты

Lenta.ru03:33

Авиабилеты на заграничные рейсы за год подорожали на 55%

Московский Комсомолец03:17

Цены на авиабилеты взлетели из-за коронавирусных ограничений

Телеканал 360°21:01

Аналитики сообщили о росте цен на авиабилеты в России

Ведомости01:13

Пандемия привела к резкому росту стоимости авиаперелётов в России

Life.ru22:38

Авиабилеты подорожали в 1,5-2 раза

Вести.Ru03:02

Путешествовать самолетом стало дорого, потому что некуда

Коммерсантъ17:11
Интересное

38-летний иллюзионист Сергей Сафронов заявил о своем смертельном заболевании

Всегда бодрый и жизнерадостный ведущий «Битвы экстрасенсов» 38-летний Сергей Сафронов принял участие в популярном теле-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где сделал сенсационное признание.
Evo-rus.com2 марта в 02:56

Букингемский дворец расследует сообщения об издевательствах Меган Маркл над подчиненными

Как сообщает газета The Times, в Букингемском дворце будет инициировано расследование фактов предполагаемого издевательского отношения герцогини Сассекской Меган Маркл к подчиненным, о которых ранее сообщили СМИ.
Московский Комсомолецвчера в 15:51

В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно

Российский Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «ЭЛВИС») разработал несколько новых процессоров, предназначенных для устройств разного класса.
3DNews02:31