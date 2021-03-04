Авиабилеты в Грузию подорожали в 2,5 раза, с 6,5 тысячи рублей в марте 2019 года до 15,7 тысячи рублей сейчас. Авиабилеты на Мальдивы подорожали на 36% до 40,1 тысячи рублей, в Египет — на 29% до 16,4 тысячи рублей.

С чего всё началось Путешествовать самолетом стало дорого, потому что некуда Ограниченное число доступных для россиян зарубежных стран и авиарейсов привело к резкому росту стоимости полетов. В марте на билеты за рубеж граждане в среднем тратят почти на 40% больше, чем в докризисном 2019 году, а по некоторым направлениям цены выше более чем вдвое. Коммерсантъ 17:11