Экономика
REGNUMВ России ожидается новый скачок цен на авиабилеты — на 9-10%
В России уже до конца 2019 года стоит ожидать очередного подорожания авиабилетов. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатанта воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.
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с чего всё началось
Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.Известиявчера в 17:02
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Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
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«При годовом доходе почти 11,7 млн рублей (именно столько в среднем Кондратюк зарабатывал ежегодно в 2016–2018 годах) статс-секретарю потребовалось бы около 76 лет, чтобы приобрести всю упомянутую недвижимость», — отмечает Repubic.
Первое антикоррупционное 05:19
Политика
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Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
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Общество
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Интерфакс 06:24
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Наука
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Интересант вчера в 04:43
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С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
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Lenta.ru 06:00
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Вести.Ru вчера в 13:39
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Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
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Премьер Украины назвал приоритетные задачи правительства
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о приоритетных задачах правительства.
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Политика
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
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Финансы
Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
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