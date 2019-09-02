Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.

с чего всё началось

В России уже до конца 2019 года стоит ожидать очередного подорожания авиабилетов. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатанта воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

В России ожидается новый скачок цен на авиабилеты — на 9-10%

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