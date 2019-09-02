Экономика
Российская газетаАвиабилеты подорожают по итогам года
Стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10 процентов. Об этом журналистам рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.
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с чего всё началось
Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.Известиявчера в 17:02
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