В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.

с чего всё началось

В результате убытки авиакомпаний приведут к подорожанию билетов. По данным сервиса "Туту.ру", стоимость перелета экономклассом "туда-обратно" по России на январь–март уже увеличилась на 6,5%, а перелеты за границу подорожали на 5%.

Авиабилеты подорожают в I квартале 2020 года

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