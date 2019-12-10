Экономика

Газета.RuГазета.RuАвиабилеты подорожают в I квартале 2020 года

В результате убытки авиакомпаний приведут к подорожанию билетов. По данным сервиса "Туту.ру", стоимость перелета экономклассом "туда-обратно" по России на январь–март уже увеличилась на 6,5%, а перелеты за границу подорожали на 5%.
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с чего всё началось

Планы на ветер: авиабилеты продолжат дорожать

В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
Известиявчера в 16:01

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РБК00:51

Авиабилеты подорожают в России

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Авиабилеты подорожают в 2020 году

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Известиявчера в 20:13

СМИ: Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году

Life.ruвчера в 16:53
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Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную.
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Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 650 тысяч евро.
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Развести силы в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года.
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