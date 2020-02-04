Экономика

BFM.ruBFM.ruАвиабилеты за границу подорожают с 5 февраля

Цены на авиабилеты на международные направления вырастут с 5 февраля почти на 3%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Подорожание связано с корректировкой внутреннего курса валют, который устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта.
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Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России
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Известия04:42

Подробнее о событии

Эксперт: изменение курса валют IATA не окажет серьезного влияния на стоимость авиабилетов

ТАСС09:25

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

Коммерсантъ06:19

Цены на авиабилеты за границу вырастут с 5 февраля

Телеканал 360°06:50

Туроператоры предупредили о подорожании авиабилетов с 5 февраля

РБК08:32

Авиабилеты подорожают с 5 февраля почти на 3%

Известия04:42

Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля

Интерфакс05:35

Поездки за границу станут дороже для россиян

Lenta.ru02:59
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:53, Ашберн
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Минфин Хакасии заявил о нехватке денег на школы и детские сады

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Google впервые обнародовал данные о доходах YouTube

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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и сирийские власти в обострении ситуации в Идлибе, а также поддержал «право Турции на самооборону».
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В Петербурге в заброшенном доме нашли тела четырех человек

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Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни

Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК 11:51
Религия

«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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Фьючерсы североморской нефти марки Brent с поставкой, которая будет в апреле нынешнего года, во время торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 2,8% и составила $54,9 за баррель.
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Первый тизер нового сезона «Видоизмененного углерода» появился в Сети

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В Челябинской области объявили об эпидемии гриппа и ОРВИ

В Челябинской области объявили о начале эпидемии гриппа и ОРВИ в регионе.
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Кино

Умер испанский режиссёр Хосе Луис Куэрда

Испанский режиссёр, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался в Мадриде в возрасте 72 лет.
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Общество

Эвакуированные из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россиян и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, поместят на карантин в Тюмени.
Вести.Ru 08:40
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском 15:03
Происшествия

Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Вести.Ru 11:06
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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
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Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя

Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
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Канадские учёные изобрели 3D-принтер кожи для лечения ожогов

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Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
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Вездеход Troller TX4 разжился автоматической трансмиссией

Бразильский субкомпактный рамный внедорожник Troller T4 получил дальнейшее развитие в версии Troller TX4.
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Дилерский центр, в котором продаются сотни Nissan Skyline

Опубликовано видео из дилерского центра, где на складе хранятся сотни Nissan Skyline.
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