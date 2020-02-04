с чего всё началось

Цены на авиабилеты на международные направления вырастут с 5 февраля почти на 3%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Подорожание связано с корректировкой внутреннего курса валют, который устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта.

Авиабилеты за границу подорожают с 5 февраля

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