Экономика

BFM.ruBFM.ruАвиабилеты за границу подорожают с 5 февраля

Цены на авиабилеты на международные направления вырастут с 5 февраля почти на 3%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Подорожание связано с корректировкой внутреннего курса валют, который устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось
Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России
.
Известия04:42

Подробнее о событии

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

Коммерсантъ06:19

Туроператоры предупредили о подорожании авиабилетов с 5 февраля

РБК08:32

Цены на авиабилеты за границу вырастут с 5 февраля

Телеканал 360°06:50

Эксперт: изменение курса валют IATA не окажет серьезного влияния на стоимость авиабилетов

ТАСС09:25

Авиабилеты подорожают с 5 февраля почти на 3%

Известия04:42

Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля

Интерфакс05:35

Поездки за границу станут дороже для россиян

Lenta.ru02:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Пятый канал 14:02
Политика

Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку

РИА Новости 17:57
Авто

УАЗ представил экспедиционную «Буханку» за миллион

УАЗ объявил старт продаж новой спецверсии модели УАЗ СГР ("Буханка").
Новые автомобили 06:50
Наука

Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса

ToDay News Ufa 08:20
Футбол

Дмитрий Тарасов: Татарстан самый передовой регион в плане электронных услуг

«Зря что ли в самый передовой, в плане электронных услуг, Татарстан приехал», - добавляет Тарасов.
Kazanfirst.ru 14:40
Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Вечерняя Москва 03:11
Политика

Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
РБК 15:10
Общество

МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах

В России могут начать выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начитаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 03:00
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 02:29
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК 12:59
Экономика

Экс-прокурор США начал расследование против Ананьевых

Юридическая компания The Law Offices of Bud Cummins, принадлежащая экс-прокурору США Баду Камминса, занялась расследованием в отношении братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Компания 06:55
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 14:38
Экономика

Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
РБК 18:07
Футбол

«Монако» с Головиным прервал безвыигрышную серию в Лиге 1, победив «Анже»

«Монако» одержал победу над «Анже» в матче 23-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 15:08
Армия и оружие

«Белые каски» сняли постановочное видео о химатаке в Идлибе

ТВ Центр 09:41
Наука

Древнейший бамбук был хвойным растением

Дилетант 07:22
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

РИА Новости 16:57
Футбол

Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС

Родители воспитанников школы владивостокского «Луча» обратились к президенту России Владимиру Путину и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о создании академии клуба.
RT на русском вчера в 08:57
Гаджеты

TCL прекратит производство смартфонов BlackBerry

Гарантийная поддержка клиентов BlackBerry будет прекращена 31 августа 2022 года.
RuNews24.ru вчера в 13:37
Экономика

Минск ежегодно платит России по кредитам $1 млрд — Лукашенко

Ежегодные выплаты Белоруссии по кредитам России составляют 1 млрд долларов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
REGNUM 07:29
Футбол

«Ливерпуль» вторым составом победил в Кубке Англии «Шрусбери Таун»

«Ливерпуль» победил «Шрусбери Таун» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии по футболу (1:0).
RT на русском 17:18
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
РИА Новости 10:41
Технологии

Берлинский художник обманул Google Maps с помощью 99 телефонов

Дождь 09:30
Происшествия

Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе

Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.
РИА Новости 12:23
Здоровье

Несладкая жизнь: как отказ от сахара влияет на здоровье

Как показывают исследования МРТ, сахар стимулирует приток крови к мозгу и выделяется дофамин, то же самое происходит после приема наркотиков или алкоголя.
Телеканал RTVI вчера в 18:55
Кино

Лучшим фильмом премии BAFTA признали драму «1917»

Военная драма «1917» американского режиссера Сэма Мендеса, которая повествует о двух британских юных солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации «Лучший фильм» премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA).
Мойка78 02 февраля в 17:25
Происшествия

В Москве возбудили дело против избивавшего пасынка мужчины

РБК 09:06
Кино

Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса

Актер Харрисон Форд снимется в очередном фильме об искателе приключений Индиане Джонсе.
Lenta.ru 17:56
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция не хочет обострения отношений с Россией

Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.
РИА Новости 09:05
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru 12:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное