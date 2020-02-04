Экономика
ИнтерфаксАвиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
С 2006 года курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару. В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
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с чего всё началось
Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России.Известия04:42
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Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
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Кино
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В прошлом году ресурс Deadline сообщил, что сериал «Обитель зла» находится в разработке у Netflix.
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Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
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Политика
Владимир Путин прилетел в Череповец
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет
На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
Происшествия
В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка
В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком.
Экономика
Лукашенко заявил о желании Минска покупать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готов приобретать российскую нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого.
Общество
Поклонская заступилась за автомобильные номера с числом 666
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Армия и оружие
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«Белые каски» совместно с террористами сняли в сирийских Зербе и Идлибе постановочное видео о якобы применении правительственными войсками Сирии отравляющих веществ в регионе.
Авто
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Авто
В России запатентован новый электромобиль Zetta
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения автомобиля Zetta, оснащенного электрической силовой установкой.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
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Экономика
Минфин Хакасии заявил о нехватке денег на школы и детские сады
Министерство финансов Хакасии сообщило, что в регионе не хватает денег на школы и детские сады из-за того, что в регионе не хватает 14 млрд рублей.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
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