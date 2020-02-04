Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАвиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

С 2006 года курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару. В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
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с чего всё началось
Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России
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Известиявчера в 04:42

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Эксперт: изменение курса валют IATA не окажет серьезного влияния на стоимость авиабилетов

ТАССвчера в 09:25

Туроператоры предупредили о подорожании авиабилетов с 5 февраля

РБКвчера в 08:32

Цены на авиабилеты за границу вырастут с 5 февраля

Телеканал 360°вчера в 06:50

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

Коммерсантъвчера в 06:19

Авиабилеты подорожают с 5 февраля почти на 3%

Известиявчера в 04:42

Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля

Интерфаксвчера в 05:35

Поездки за границу станут дороже для россиян

Lenta.ruвчера в 02:59
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:03, Ашберн
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Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Lenta.ru 04:42
Авто

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Политика

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РЕН ТВ вчера в 21:16
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Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина на пост президента лиги

Напомним, в январе на собрании клубов РПЛ Прядкин был переизбран на пост президента сроком еще на пять лет.
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Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая

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Минфин направит на покупку валюты по бюджетному правилу с 7 февраля по 5 марта 214,2 млрд рублей.
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В России может возникнуть дефицит чеснока из-за распространения смертельного коронавируса.
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РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

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Известный голливудский актер Киану Ривз попал в украинский учебник по истории. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
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Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме

Газета Кемерова вчера в 14:12
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

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Правда УрФО 03 февраля в 22:36
Культура

Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
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У Шеннен Доэрти после ремиссии диагностировали четвертую стадию рака

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Вокруг ТВ вчера в 12:06
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В Кремле не следят за ситуацией с каналом «Футляр от виолончели»

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