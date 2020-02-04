с чего всё началось

С 2006 года курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару. В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

Футбол Арабский телеканал сообщил об отстранении сборной России от ЧМ-2022 Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Авто Skoda показала дизайн новой Octavia RS Компания Skoda показала дизайн нового поколения «заряженной» модели Octavia RS iV с гибридной силовой установкой.

Политика На Украине решили создать министерство «оккупированных территорий» В правительстве Украины было принято решение разделить министерство по делам ветеранов, «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 4 февраля на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.

Политика В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете Поправки в конституцию в части формирования Госсовета связаны с тем, чтобы основной закон отвечал уровню развития политической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.

Финансы Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы Минфин направит на покупку валюты по бюджетному правилу с 7 февраля по 5 марта 214,2 млрд рублей.

Общество РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.

Транспорт «Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.

Политика National Interest назвал советские танки КВ катастрофой Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 оказались легкой добычей для войск Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны и не смогли остановить нацистское наступление в 1941 году, пишет американский журнал The National Interest.