Экономика
ИнтерфаксАвиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
С 2006 года курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару. В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
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с чего всё началось
Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России.Известиявчера в 04:42
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Футбол
Арабский телеканал сообщил об отстранении сборной России от ЧМ-2022
Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Авто
Skoda показала дизайн новой Octavia RS
Компания Skoda показала дизайн нового поколения «заряженной» модели Octavia RS iV с гибридной силовой установкой.
Экономика
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Политика
На Украине решили создать министерство «оккупированных территорий»
В правительстве Украины было принято решение разделить министерство по делам ветеранов, «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 4 февраля на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете
Поправки в конституцию в части формирования Госсовета связаны с тем, чтобы основной закон отвечал уровню развития политической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Рогозин отказался пока раскрывать правду о «дырке» в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что время раскрыть причины появления «дырки» в пилотируемом корабле «Союз МС-09» еще не пришло.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование
Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
Политика
Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Общество
Роберта Паттинсона назвали самым красивым мужчиной в мире
Культура
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Футбол
Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина на пост президента лиги
Напомним, в январе на собрании клубов РПЛ Прядкин был переизбран на пост президента сроком еще на пять лет.
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы
Минфин направит на покупку валюты по бюджетному правилу с 7 февраля по 5 марта 214,2 млрд рублей.
Общество
В России ожидают дефицит чеснока из-за коронавируса
В России может возникнуть дефицит чеснока из-за распространения смертельного коронавируса.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Общество
В Симферополе из-за нехватки воды введут режимное водоснабжение
Ограничение водоснабжения будет введено в столице Крыма из-за нехватки воды в водохранилищах, сообщила глава администрации города Елена Проценко.
Общество
В украинском учебнике по истории нашли фотографию Киану Ривза
Известный голливудский актер Киану Ривз попал в украинский учебник по истории. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
Фигурное катание
Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Культура
Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти после ремиссии диагностировали четвертую стадию рака
Уже в апреле 2017-го Доэрти поделилась радостными новостями: рак актрисы вошел в стадию ремиссии.
Политика
National Interest назвал советские танки КВ катастрофой
Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 оказались легкой добычей для войск Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны и не смогли остановить нацистское наступление в 1941 году, пишет американский журнал The National Interest.
Общество
В Кремле не следят за ситуацией с каналом «Футляр от виолончели»
В Кремле не следят за ситуацией с Telegram-каналом "Футляр от виолончели", чьих авторов, по сообщениями СМИ, допросили в ФСБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море
Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Общество
Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
Автоспорт