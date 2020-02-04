Экономика
ИнтерфаксАвиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
С 2006 года курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару. В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
Читать в источнике
Оценить91
с чего всё началось
Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России.Известиявчера в 04:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:00, Ашберн
Армия и оружие
Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв".
Политика
Путин заявил о нахождении человечества у опасной черты
«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — цитирует главу государства ТАСС.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса
В ходе заседания правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.
Экономика
Кудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
Политика
Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
Общество
Онищенко высмеял идею депортации из РФ больных коронавирусом
Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что законопроект МВД о депортации мигрантов с коронавирусом был составлен по совету горе-эпидемиологов, и смысла в нем нет.
Происшествия
В Москве подросток отравился аммиаком, выпив воды в фастфуде
В Москве 16-летний подросток отравился аммиаком после посещения одного из ресторанов быстрого питания.
Общество
В Великобритании нашли десятки скелетов со связанными руками
В могиле, о которой пишет портал Live Science, покоились сорок два скелета со связанными руками.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя
В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.
Политика
Число сторонников союза с РФ в Белоруссии сократилось на треть
Чисто сторонников союза с Россией среди белорусов за 2019 год сократилось на треть.
Футбол
Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022
Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Общество
В Минпросвещения назвали зарплаты выпускников техникумов и колледжей
По сведениям Минпросвещения, на самую солидную зарплату могут рассчитывать выпускники со средним профессиональным образованием в Чукотском автономном округе (чуть более 54 тысяч рублей), в Магаданской области (51,5 тысяч рублей), а также в Ямало-Ненецком автономном округе (около 51 тысячи рублей).
Здоровье
Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в скромном платье бренда Zara
Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала платье от масс-маркет-бренда Zara.
Общество
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
У черных кредиторов появился новый способ мошенничества, рассказали в Центробанке.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Экономика
Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
Политика
Путин принимает верительные грамоты от послов
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
Политика
Пелоси демонстративно разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе
Авто
Обновленная Lada Largus получила Х-дизайн
Автомобили получили рестайлинговые крылья, капот, решетку радиатора, фары, боковые зеркала и фирменный бампер в Х-стилистике.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Общество
Власти Украины уличены в фальсификации переписи населения
Уточняется, что эксперты использовали в расчетах файл "Оценка имеющегося населения Украины" в Telegram-канале министра Дмитрия Дубилета, который провел данную перепись.
Происшествия
Московская школьница самокатом обезвредила полицейского-педофила
Бойкий характер помог московской школьнице дать отпор полицейскому-педофилу.
Политика
Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского
Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.