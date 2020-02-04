Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАвиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

С 2006 года курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару. В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
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с чего всё началось
Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России
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Эксперт: изменение курса валют IATA не окажет серьезного влияния на стоимость авиабилетов

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Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля

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Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

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Цены на авиабилеты за границу вырастут с 5 февраля

Телеканал 360°вчера в 06:50

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Lenta.ruвчера в 02:59
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