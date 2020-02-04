с чего всё началось

С 2006 года курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару. В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

Политика Путин заявил о нахождении человечества у опасной черты «К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — цитирует главу государства ТАСС.

Общество Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса В ходе заседания правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.

Общество Онищенко высмеял идею депортации из РФ больных коронавирусом Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что законопроект МВД о депортации мигрантов с коронавирусом был составлен по совету горе-эпидемиологов, и смысла в нем нет.

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Общество Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.

Футбол Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022 Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Общество В Минпросвещения назвали зарплаты выпускников техникумов и колледжей По сведениям Минпросвещения, на самую солидную зарплату могут рассчитывать выпускники со средним профессиональным образованием в Чукотском автономном округе (чуть более 54 тысяч рублей), в Магаданской области (51,5 тысяч рублей), а также в Ямало-Ненецком автономном округе (около 51 тысячи рублей).

Экономика Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.

Политика Путин принимает верительные грамоты от послов Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.

Общество Власти Украины уличены в фальсификации переписи населения Уточняется, что эксперты использовали в расчетах файл "Оценка имеющегося населения Украины" в Telegram-канале министра Дмитрия Дубилета, который провел данную перепись.