Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАвиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

С 2006 года курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару. В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
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с чего всё началось
Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России
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Известия04:42

Подробнее о событии

Поездки за границу станут дороже для россиян

Lenta.ru02:59

Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля

Интерфакс05:35

Авиабилеты подорожают с 5 февраля почти на 3%

Известия04:42

В России с 5 февраля подорожают авиабилеты за рубеж

Говорит Москва05:52

Туроператоры предупредили россиян о подорожании поездок за границу

VSE42.RU03:38

Заграничный отдых становится недоступным для россиян

Вестник Кавказа04:02

Для россиян вырастут цены на поездки за границу

Live2404:32
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Политика

Трамп победил на кокусах в Айове

Первый этап отбора кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократический партии - кокусы - прошел в штате Айова 3 февраля.
Газета.Ru 05:33
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru 05:27
Общество

Лукашенко анонсировал серьёзный разговор с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему предстоит серьёзный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином из-за работы китайских подрядчиков, которые не выполнили белорусские проекты.
RT на русском 05:05
Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 04:29
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Гаджеты

Вышел новый смартфон Xiaomi Poco X2. Он стоит меньше 15 тысяч рублей

Конфигурация 6/64 Гб обойдется индийском покупателям (Индия станет первым рынком, где Poco X2 будет доступен) в 15999 рупий, или примерно в 14300 рублей.
Российская газета 04:52
Происшествия

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 02:59
Общество

Нижегородских властей просят не мешать акции памяти Бориса Немцова

Нижегородские яблочники написали открытое письмо губернатору региона Глебу Никитину с просьбой о содействии в согласовании марша памяти Бориса Немцова.
Правда ПФО 01:17
Общество

Дочь Джонни Деппа вышла в свет в прозрачном платье на голое тело

Дочь актера Джонни Деппа, американская модель Лили-Роуз Депп вышла в свет в прозрачном платье, надетом на голое тело.
Слово и Дело вчера в 11:21
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Здоровье

Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают

Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.
ToDay News Ufa 04:35
Происшествия

В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Российская газета 04:16
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Политика

В Иране к смертной казни приговорили предполагаемого агента ЦРУ

В Иране к смертной казни приговорен обвиняемый в шпионаже в пользу ЦРУ США Амир Рахимпур, сообщил официальный представитель судебных органов Ирана Голамхоссейн Эсмаили.
Коммерсантъ 05:36
Хоккей

Гретцки: Овечкин не промахивается

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки прокомментировал игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Алекандра Овечкина, который занимает восьмое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:25
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Экономика

Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов

Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 12:03
Армия и оружие

На Параде 9 мая покажут 24 новейших образца военной техники

Сразу двадцать четыре новейших образца боевой техники впервые представят общественности на военном параде, который пройдет 9 мая на Красной площади.
Российская газета 05:02
Армия и оружие

Пленные боевики рассказали о поддержке Турцией террористов в Алеппо

Как рассказал другой пленный, Хусейн Абдель Азиз, он попал в плен, когда его отряд отступал к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин.
Известия 01:14
Общество

В Брянске Валентина Матвиенко оценила продукцию БМЗ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прилетела с рабочей поездкой в Брянскую область 4 февраля.
Наш Брянск.Ru 05:11
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru вчера в 07:30
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета вчера в 16:01
Общество

Крымская железная дорога предъявила Совмину Крыма иск на 3,5 млрд

ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) направил в республиканский Арбитражный суд иск к правительству Крыма на 3,49 млрд рублей.
Недвижимость.RU 02:08
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
РБК 02:23
Экономика

Нафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом

Компания Нафтогаз получит премиальные в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных Газпромом, за «победу» в Стокгольмском суде, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Взгляд.ру 05:32
Шоу-бизнес

Асмус показала «идеальную» фигуру в купальнике

Кристина Асмус в официальном Instagram-аккаунте поделилась снимком, на котором она позирует на фоне моря.
VSE42.RU вчера в 23:39
Экономика

В США начали расследование против братьев Ананьевых

Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Политика

Первый самолет вылетел в Ухань за россиянами

Первый самолет ВКС России вылетел в Китай для эвакуации россиян из-за коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 04:25
Шоу-бизнес

242-килограммовый сын Никаса Сафронова показал голый торс

Сын Никаса Сафронова Лука обнародовал снимок с голым торсом.
Актуальные Новости 05:22
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о способах профилактики рака

Роспотребнадзор напомнил россиянам, какие меры помогут снизить вероятность возникновения таких заболеваний.
Вести.Ru 02:03
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