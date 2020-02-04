Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАвиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Изменения касаются только международных рейсов.
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Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России
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Известия04:42

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С завтрашнего дня авиабилеты за рубеж подорожают на 3% из-за пересчета курса валют

Эхо Москвы07:04

Цены на авиабилеты за границу вырастут с 5 февраля

Телеканал 360°06:50

Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля

Интерфакс05:35

В России с 5 февраля подорожают авиабилеты за рубеж

Говорит Москва05:52

Авиабилеты подорожают с 5 февраля почти на 3%

Известия04:42

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

Коммерсантъ06:19

Поездки за границу станут дороже для россиян

Lenta.ru02:59
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В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ

Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
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В ВОЗ не стали называть вспышку коронавируса пандемией

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью

Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
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Экс-губернатора Кировской области Белых уволили из библиотеки колонии

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Главный тренер «Челси» и руководство клуба столкнулось с недопониманием в связи с ситуацией с вратарём команды Кепой Аррисабалагой, сообщает Mirror.
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Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17

3 февраля национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе — россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко.
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Ловцы бродячих собак попали дротиком с усыпляющим веществом в человека в Зеленограде.
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Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года

Команда известного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android.
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Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ планирует в течение месяца выпустить экспресс-тест для выявления коронавируса 2019-nCoV, а Роспотребнадзор уже разработал диагностическую тест-систему.
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Сбои произошли в ноябре 2019 года из-за технических проблем. Пользователи могли получить частичный доступ к чужим видео.
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Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).
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Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
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Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти из союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
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Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

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Ученые превратили изолятор в проводник

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Индикатор 07:05
Армия и оружие

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Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
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Автора эротической прозы, 64-летнего Артура Кронберга задержали по подозрению в изнасиловании супруги и собственного ребенка.
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Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
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Армия и оружие

Бывший наёмник из Германии раскритиковал ВСУ

Бывший наёмник разорвал контракт с ВСУ и намерен вернуться обратно в Германию.
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