с чего всё началось

В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Изменения касаются только международных рейсов.

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

Политика Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

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Армия и оружие В Турции заявили о нейтрализации 76 сирийских военных Главы Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара в качестве ответа на обстрел своих военнослужащих в Идлибе нейтрализовала 76 военных сирийской армии.

Шоу-бизнес Шоу Собчак появится на «Первом канале» «Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.

Общество Зять Рамзана Кадырова скрыл в декларации квартиру за $1 млн Напомним, что ранее у семьи главы "Ростеха" Сергея Чемезова обнаружили недвижимость на Рублевке стоимостью в 4 млрд руб. Кроме того, у сестры нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина Натальи Стениной была найдена скрытая недвижимость на один миллиард рублей.

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Здоровье Смертность от коронавируса в Китае составляет 2,1% Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ планирует в течение месяца выпустить экспресс-тест для выявления коронавируса 2019-nCoV, а Роспотребнадзор уже разработал диагностическую тест-систему.

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Наука Ученые превратили изолятор в проводник Ученые из Канады, США, Германии и Швейцарии нашли способ переключать электрическую проводимость в материалах от металлической до полного ее отсутствия.