Экономика
КоммерсантъАвиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Изменения касаются только международных рейсов.
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с чего всё началось
Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России.Известия04:42
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Здоровье
В Челябинске 23 школы закрыты на карантин
В Челябинске на карантин закрыли 23 школы. Причиной стал подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает горздрав.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе
Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
Армия и оружие
В Турции заявили о нейтрализации 76 сирийских военных
Главы Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара в качестве ответа на обстрел своих военнослужащих в Идлибе нейтрализовала 76 военных сирийской армии.
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Общество
Зять Рамзана Кадырова скрыл в декларации квартиру за $1 млн
Напомним, что ранее у семьи главы "Ростеха" Сергея Чемезова обнаружили недвижимость на Рублевке стоимостью в 4 млрд руб. Кроме того, у сестры нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина Натальи Стениной была найдена скрытая недвижимость на один миллиард рублей.
Общество
В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ
Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
Здоровье
В ВОЗ не стали называть вспышку коронавируса пандемией
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Политика
Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью
Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
Футбол
В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с Аррисабалагой
Главный тренер «Челси» и руководство клуба столкнулось с недопониманием в связи с ситуацией с вратарём команды Кепой Аррисабалагой, сообщает Mirror.
Общество
Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17
3 февраля национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе — россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко.
Происшествия
В Зеленограде ловцы бродячих собак попали дротиком с ядом в прохожего
Ловцы бродячих собак попали дротиком с усыпляющим веществом в человека в Зеленограде.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Гаджеты
Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года
Команда известного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android.
Здоровье
Смертность от коронавируса в Китае составляет 2,1%
Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ планирует в течение месяца выпустить экспресс-тест для выявления коронавируса 2019-nCoV, а Роспотребнадзор уже разработал диагностическую тест-систему.
Интернет
Google из-за ошибки разослал личные видео пользователей незнакомцам
Сбои произошли в ноябре 2019 года из-за технических проблем. Пользователи могли получить частичный доступ к чужим видео.
Хоккей
Гретцки: Овечкин не промахивается
Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).
Политика
Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка
Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти из союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Наука
Ученые превратили изолятор в проводник
Ученые из Канады, США, Германии и Швейцарии нашли способ переключать электрическую проводимость в материалах от металлической до полного ее отсутствия.
Армия и оружие
В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Гаджеты
Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления
Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Происшествия
В Москве автор эротической прозы насиловал жену и ребенка
Автора эротической прозы, 64-летнего Артура Кронберга задержали по подозрению в изнасиловании супруги и собственного ребенка.
Кино
Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
Армия и оружие
Бывший наёмник из Германии раскритиковал ВСУ
Бывший наёмник разорвал контракт с ВСУ и намерен вернуться обратно в Германию.