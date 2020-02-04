Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России подорожали авиабилеты за границу

В России с 5 февраля стоимость авиабилетов на международные рейсы увеличивается почти на 3%, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным АТОР, причиной этого стал пересчет курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта, произошедший в ночь на 5 февраля.
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с чего всё началось
Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России
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Известиявчера в 04:42

Подробнее о событии

Эксперт: изменение курса валют IATA не окажет серьезного влияния на стоимость авиабилетов

ТАССвчера в 09:25

Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля

Интерфаксвчера в 05:35

Цены на авиабилеты за границу вырастут с 5 февраля

Телеканал 360°вчера в 06:50

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

Коммерсантъвчера в 06:19

Авиабилеты подорожают с 5 февраля почти на 3%

Известиявчера в 04:42

Туроператоры предупредили о подорожании авиабилетов с 5 февраля

РБКвчера в 08:32

Поездки за границу станут дороже для россиян

Lenta.ruвчера в 02:59
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Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
РИА Новости вчера в 07:31
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Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
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Потери Ливии в результате блокирования морских нефтяных терминалов и месторождений страны составили $931 млн.
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Политика

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Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 13:44
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:53
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Сбой на старте 3 февраля в штате Айова начался процесс определения единого кандидата от Демократической партии на президентских выборах, которые пройдут 3 ноября.
РБК вчера в 11:19
Происшествия

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РБК вчера в 21:48
Политика

В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции

РИА Новости вчера в 00:52
Технологии

Роскачество выбрало десять лучших домашних и портативных колонок

Исследуя «умные» колонки, оснащенные голосовыми помощниками, эксперты пришли к выводу о том, что некоторые из устройств интегрированы с американскими стриминг-сервисами, что доставляет неудобства потребителям из России.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 13:02
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Известия вчера в 16:32
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика

Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень

Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика

Гончарук не представил обещанный Зеленскому отчёт о работе кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не представил промежуточный отчёт о работе своего правительства, хотя обещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому сделать это до 4 февраля.
RT на русском вчера в 19:00
Общество

Эвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области

Голикова подтвердила, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения: в Тюменской области и в Забайкалье.
Известия вчера в 08:08
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Inc-news.ru вчера в 06:39
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

Эпиграф вчера в 04:45
Политика

Bloomberg: США хотят аннулировать одно из соглашений ВТО

Планы по выходу из соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по правительственным закупкам рассматривает администрация президента США Дональда Трампа.
REGNUM вчера в 20:31
Экономика

ЦБ выявил новую схему работы черных кредиторов

Банк России выявил новую схему работы черных кредиторов, передает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 22:07
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество

Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России

Ведомости вчера в 11:27
Футбол

Почеттино может сменить Симеоне в «Атлетико»

Чемпионат вчера в 19:27
Здоровье

Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 24 тыс. человек

В Китае число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV превысило 24,3 тыс. человек.
РБК вчера в 20:12
Экономика

Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM вчера в 04:21
Здоровье

Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают

Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
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У Шеннен Доэрти вновь диагностировали рак

Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.
ToDay News Ufa вчера в 20:38
Общество

Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
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Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
РИА Новости 03 февраля в 15:20
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