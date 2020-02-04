с чего всё началось

В России с 5 февраля стоимость авиабилетов на международные рейсы увеличивается почти на 3%, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным АТОР, причиной этого стал пересчет курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта, произошедший в ночь на 5 февраля.

В России подорожали авиабилеты за границу

Экономика Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

Политика Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.

Политика Демпартия США начала сезон праймериз со сбоя Сбой на старте 3 февраля в штате Айова начался процесс определения единого кандидата от Демократической партии на президентских выборах, которые пройдут 3 ноября.

Технологии Роскачество выбрало десять лучших домашних и портативных колонок Исследуя «умные» колонки, оснащенные голосовыми помощниками, эксперты пришли к выводу о том, что некоторые из устройств интегрированы с американскими стриминг-сервисами, что доставляет неудобства потребителям из России.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Политика Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Политика Гончарук не представил обещанный Зеленскому отчёт о работе кабмина Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не представил промежуточный отчёт о работе своего правительства, хотя обещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому сделать это до 4 февраля.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Здоровье Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.

Общество Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.