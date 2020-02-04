Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАвиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Изменения касаются только международных рейсов.
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Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России
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Известия04:42

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Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

Коммерсантъ06:19

Туроператоры предупредили о подорожании авиабилетов с 5 февраля

РБК08:32

Цены на авиабилеты за границу вырастут с 5 февраля

Телеканал 360°06:50

Эксперт: изменение курса валют IATA не окажет серьезного влияния на стоимость авиабилетов

ТАСС09:25

Авиабилеты подорожают с 5 февраля почти на 3%

Известия04:42

Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля

Интерфакс05:35

Поездки за границу станут дороже для россиян

Lenta.ru02:59
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