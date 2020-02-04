с чего всё началось

В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Изменения касаются только международных рейсов.

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

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Авто Suzuki представила обновлённую модель Ignis Компания Suzuki обновила свой субкомпактный паркетник Ignis для рынка Японии. Позже новинка появится в Индии и Европе.

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Политика Трамп не пожал руку Пелоси перед обращением к Конгрессу Президент США Дональд Трамп перед своим выступлением с традиционным ежегодным обращением к обеим палатам Конгресса "О положении страны" не стал пожимать руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Общество За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.

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Экономика Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

Общество Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками Как работают системы Оператор Tele2 вместе с Тинькофф Банком уже протестировал платформу для определения разных видов мошенничества: звонков клиентам с подмененных номеров банка, звонков в call-центр банка с подставных клиентских номеров и вызовов из "тюремных call-центров", сообщил представитель "T2 РТК Холдинга" (работает под брендом Tele2).

Культура Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.

Общество Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании По данным портала, еще в декабре в неглубоких могилах были найдены 42 скелета со связанными за спиной руками.

Политика National Interest назвал советские танки КВ катастрофой Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.

Здоровье В Челябинской области объявили эпидемию гриппа За прошедшую неделю в области зарегистрировано 36133 случая ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 44%.