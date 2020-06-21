Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАвиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
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В США успешно испытали «умную» бомбу программы «Золотая Орда»

Газета.Ru06:19

США испытали новую авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

РБК00:15

США запустили «Золотую Орду»

Lenta.ruвчера в 10:36

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

Российская газетавчера в 23:03

В США прошли испытания авиабомбы комплекса «Золотая орда»

Известиявчера в 20:25

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

РИА Новостивчера в 19:23

В США прошли испытания «умной» авиабомбы

Актуальные Новости00:39
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

ТАСС 03:59
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Футбол

«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»

Российская газета вчера в 17:09
64
Происшествия

В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП

Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
55
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости 04:15
847
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе

В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
14
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
5
Политика

Трамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона

Газета.Ru вчера в 22:54
6
Происшествия

Британская полиция признала нападение в Рединге терактом

"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
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Происшествия

Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез

Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
62
Политика

Путин призвал работать, а не искать преемников

Путин призвал работать, а не искать преемников.
ТАСС 06:57
67
Происшествия

Убившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором

Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области.
РБК вчера в 22:13
1,2K
Общество

7889 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки

За последние сутки коронавирус диагностировали у 7889 пациентов в 85 регионах России.
Известия вчера в 03:45
Экономика

В Воронежской области построят завод по производству телевизоров

Воронежская компания "Синоквант" намерена к 2023 году построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" завод жидкокристаллических (ЖК) телевизоров.
ТАСС 19 июня в 07:19
60
Армия и оружие

БТР-82А сохранил жизнь бойцам после взрыва мощного фугаса в Сирии

После мощного взрыва бронемашине был нанесен незначительный ущерб, а находящиеся внутри бойцы не пострадали.
Российская газета 19 июня в 07:10
452
Происшествия

Ефремова признали вменяемым по результатам экспертизы

News.ru вчера в 05:40
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
457
Здоровье

Мясников назвал продукты, снижающие холестерин

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, способные снизить уровень холестерина в крови.
РИА Новости 04:38
3
Политика

Польский генерал заметил уязвимость партнерства Дуды и Трампа

Польский генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что встреча президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом, хоть и играет на руку лидерам обеих стран, в дальнейшем может привести к неоднозначным результатам.
Взгляд.ру вчера в 13:32
9
Политика

Путин назвал визит украинского руководства в Москву неизбежным

Украинские власти посетят Москву для переговоров с российскими коллегами, считает президент РФ Владимир Путин.
iReactor 07:07
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Технологии

Игрок построил Чернобыльскую АЭС в Minecraft — это карта в режиме «выживание» для сталкеров

Игрок планирует построить Чернобыль и другие самые южные районы, а также белорусскую часть зоны и даже поселок Полесское.
CyberSport.ru 04:11
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Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Lenta.ru 06:30
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Шоу-бизнес

Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет

Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости 19 июня в 13:24
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
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Футбол

Борис Ротенберг: «„Сочи“ не мог не забивать столько мячей, сколько забил»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался по поводу матча с «Ростовом» в 23-м туре Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 04:22
Политика

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском 05:16
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Происшествия

В Норильске пресекли массовую драку

РИА Новости 06:37
23
Общество

Лукашенко пообещал не допустить возрождения идей нацизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить возрождения идей нацизма, передает БЕЛТА.
Lenta.ru 05:30
4
Общество

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
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Космос

Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

TV BRICS 06:28
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Происшествия

Серийный насильник задержан в Севастополе

Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru вчера в 10:51
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