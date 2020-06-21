Армия и оружие
Газета.RuАвиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
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Происшествия
В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба
На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 15:33
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Происшествия
В Астрахани женщина убила сына и замуровала в бетоне
На днях правоохранительные органы Астрахани задержали 56-летнюю женщину в связи с подозрением в убийстве своего сына, которому было 12 лет.
Актуальные Новости 08:53
Наука
Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса
Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru 20:57
Авто
Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
Тарантас Ньюс 07:48
Авто
Isuzu D-Max в мае показал рекордный рост продаж в России
Автостат вчера в 07:28
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Кино
В Сети появился тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»
Опубликован тизер режиссерской версии боевика «Лига Справедливости», которую Зак Снайдер готовит для сервиса HBO Max.
Культуромания вчера в 09:11
Происшествия
«Мы сейчас бензином обольём детей и подожжём»: после жестокого убийства 12-летней девочки жители деревни Нижняя Коя рассказали о терроре местных отморозков
7 канал Красноярск вчера в 08:09
Единоборства
Волков уступил Блейдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе
РИА Новости 23:20
Происшествия
В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru 22:39
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Футбол
Тренеру ЦСКА стало плохо после разгромного поражения от «Зенита»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко почувствовал себя плохо после окончания матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».
Lenta.ru 15:03
Политика
Посол РФ назвал число находящихся в тюрьмах США россиян
Напомним, в мае Анатолий Антонов написал открытое письмо Госдепартаменту, Минюсту США и Федеральному бюро тюрем с просьбой освободить находящихся в американских тюрьмах россиян из-за ухудшения ситуации с корнавирусом.
Российская газета 21:31
Происшествия
Ночью в Благовещенске произошла массовая драка со стрельбой
Сегодня ночью возле одного из кафе в микрорайоне Благовещенска произошла массовая драка со стрельбой. Очевидцы сняли разборки на видео.
ИА Порт Амур 23:03
Общество
Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
Женщина, пересматривая снимки с торжества, заметила у себя опухоль в области груди.
РИА Новости 20:54
Культура
Федор Добронравов ушел из Театра сатиры
Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте.
ТАСС 11:55
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Общество
Медик раскрыл способ меньше есть
Переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет меньше есть.
Известия 21:05
Наука
Выяснено, когда люди начали болеть корью
По словам авторов исследования, передающихся от животных вирусов существует большое количество.
Evo-rus.com 16:37
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Забайкалье увеличилось на 66 человек
На 66 человек увеличилось за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Забайкальском крае.
Орда Инфо 18 июня в 00:55
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Известия 04:56
Армия и оружие
Коалиция США объявила об уничтожении трех укрытий террористов в Ираке
Багдад, 21 июня 2020, 06:30 — REGNUM Три укрытия террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Вади Аш-Шай на севере Ирака было уничтожено, 19 июня авиаударом коалиционных сил, возглавляемых США, сообщается на сайте, посвященном операции «Непоколебимая решимость».
REGNUM 23:30
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Авто
Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения
Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
Автоновости дня 13:40