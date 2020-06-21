Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАвиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
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В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

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В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

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Авиабомбу для изменения «правил игры» испытали в США

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В США прошли испытания авиабомбы комплекса «Золотая орда»

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Lenta.ru10:36
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В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба

На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
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Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

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На Украине допустили удар крылатой ракеты по кораблям Новороссийска

Газета.Ru 22:35
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В Астрахани женщина убила сына и замуровала в бетоне

На днях правоохранительные органы Астрахани задержали 56-летнюю женщину в связи с подозрением в убийстве своего сына, которому было 12 лет.
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
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Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo

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Isuzu D-Max в мае показал рекордный рост продаж в России

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Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
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В Сети появился тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»

Опубликован тизер режиссерской версии боевика «Лига Справедливости», которую Зак Снайдер готовит для сервиса HBO Max.
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«Мы сейчас бензином обольём детей и подожжём»: после жестокого убийства 12-летней девочки жители деревни Нижняя Коя рассказали о терроре местных отморозков

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Единоборства

Волков уступил Блейдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе

РИА Новости 23:20
Происшествия

В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме

Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru 22:39
Общество

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
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Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

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С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

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Футбол

Тренеру ЦСКА стало плохо после разгромного поражения от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко почувствовал себя плохо после окончания матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».
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Политика

Посол РФ назвал число находящихся в тюрьмах США россиян

Напомним, в мае Анатолий Антонов написал открытое письмо Госдепартаменту, Минюсту США и Федеральному бюро тюрем с просьбой освободить находящихся в американских тюрьмах россиян из-за ухудшения ситуации с корнавирусом.
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Происшествия

Ночью в Благовещенске произошла массовая драка со стрельбой

Сегодня ночью возле одного из кафе в микрорайоне Благовещенска произошла массовая драка со стрельбой. Очевидцы сняли разборки на видео.
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Общество

Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы

Женщина, пересматривая снимки с торжества, заметила у себя опухоль в области груди.
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Культура

Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте.
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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Медик раскрыл способ меньше есть

Переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет меньше есть.
Известия 21:05
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Наука

Выяснено, когда люди начали болеть корью

По словам авторов исследования, передающихся от животных вирусов существует большое количество.
Evo-rus.com 16:37
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Забайкалье увеличилось на 66 человек

На 66 человек увеличилось за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Забайкальском крае.
Орда Инфо 18 июня в 00:55
Происшествия

Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Интерфакс 21:22
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Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента

Известия 04:56
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Армия и оружие

Коалиция США объявила об уничтожении трех укрытий террористов в Ираке

Багдад, 21 июня 2020, 06:30 — REGNUM Три укрытия террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Вади Аш-Шай на севере Ирака было уничтожено, 19 июня авиаударом коалиционных сил, возглавляемых США, сообщается на сайте, посвященном операции «Непоколебимая решимость».
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
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