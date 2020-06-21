Армия и оружие
Газета.RuАвиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
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Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
Тарантас Ньюс 18 июня в 07:36
Общество
В Омской области выявили 103 новых случая заражения коронавирусом
REGNUM 19 июня в 03:50
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Общество
В Татарстане выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Татарстане выявлено 40 случаев COVID-19, из них 11 — в Нижнекамском районе. Об этом сообщает республиканский оперштаб.
НТР 24 04:38
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Энергетика
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 02:59
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
Футбол
Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»
Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4).
Российская газета вчера в 15:19
Происшествия
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Телеканал РЕН-ТВ показал видео c места, где нашли тело замурованного в бетон мальчика в Астраханской области.
РИА Новости 03:46
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Юлиан и Анастасия официально развелись
Звёздная пара Юлиан и Анастасия официально развелись после года совместной жизни.
News.ru вчера в 11:54
Игры
Electronic Arts обновили правила поведения в играх
Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 18 июня в 12:05
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом
Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с актером Брэдом Питтом.
Аргументы и Факты вчера в 07:28
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Известия вчера в 02:43
Политика
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском 05:16
Авто
В первой половине июня 18 марок изменили цены на автомобили
Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности.
Автоновости дня 18 июня в 01:04
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Общество
В Минпросвещения назвали число ожидаемых в летних лагерях детей
Около 5 млн детей смогут отдохнуть в летних лагерях в 2020 году. Об этом заявил замминистра просвещения России Денис Грибов.
Известия 05:15
Общество
7889 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки
За последние сутки коронавирус диагностировали у 7889 пациентов в 85 регионах России.
Известия вчера в 03:45
Футбол
У футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус
Известия вчера в 13:33
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
RT на русском 03:15
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса
РБК вчера в 17:19
Происшествия
Под Калининградом потушили пожар в Центре помощи детям
В Калининградской области в городе Зеленоградске спасатели потушили пожар на чердаке Центра помощи детям «Наш дом».
RT на русском 02:01
Происшествия
В протестующем американском городе произошла стрельба
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба.
Lenta.ru 04:32
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Космос
SpaceX разработает плавучий космодром для пусков ракет к Марсу
Отмечается, что SpaceX разместила объявление о наборе инженерных кадров для работ над таким морским космодромом.
Rostov gazeta 18 июня в 06:19
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20