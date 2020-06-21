Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАвиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
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США испытали новую авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

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