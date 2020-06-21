Армия и оружие
Газета.RuАвиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
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Происшествия
В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме
РИА Новости 04:01
Общество
В Москве началась сильнейшая гроза, по улицам плывут машины
На юге и востоке Москвы прошла сильнейшая гроза.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
Футбол
В «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо»
RT на русском 03:54
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Авто
Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения
Компания Lifan начиналась в 1992 году как частная мастерская по ремонту мопедов. Ее штат составлял всего 9 человек.
RuNews24.ru 03:00
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК 19 июня в 10:38
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела.
Evo-rus.com 02:11
Политика
Премьер Японии захотел изменить Конституцию
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ до конца срока пребывания на посту хочет провести референдум относительно внесения изменений в Конституцию страны.
Lenta.ru 01:04
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия вчера в 03:55
Происшествия
Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество
7728 случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
7728 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:45
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
Футбол
Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»
Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 12:21
Футбол
«Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины
LiveSport.ru вчера в 14:38
Происшествия
Задержанным после беспорядков чеченцам во Франции предъявили обвинения
Lenta.ru вчера в 16:13
Игры
Injustice: Gods Among Us бесплатно раздают на ПК и PlayStation 4
NewInform вчера в 13:02
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Происшествия
В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию
Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
RuNews24.ru 01:51
Происшествия
Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса
Барнаул, 19 июня 2020, 09:25 — REGNUM В Алтайском крае за последние сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2.
REGNUM 19 июня в 02:25
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Игры
Electronic Arts обновили правила поведения в играх
Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 18 июня в 12:05
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
Здоровье
На Кубани за сутки выявлено 64 новых случая коронавируса
Ранее «Живая Кубань» писала, что за сутки в Краснодарском крае выявлено 60 случаев коронавируса.
Живая Кубань 03:40
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41