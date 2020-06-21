Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАвиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
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США испытали новую авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

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В США прошли испытания «умной» авиабомбы

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В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

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В США прошли испытания авиабомбы комплекса «Золотая орда»

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Авиабомбу для изменения «правил игры» испытали в США

Взгляд.рувчера в 19:56

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

Российская газетавчера в 23:03

США запустили «Золотую Орду»

Lenta.ruвчера в 10:36
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В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме

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В Москве началась сильнейшая гроза, по улицам плывут машины

На юге и востоке Москвы прошла сильнейшая гроза.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
Футбол

В «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо»

RT на русском 03:54
Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Авто

Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения

Компания Lifan начиналась в 1992 году как частная мастерская по ремонту мопедов. Ее штат составлял всего 9 человек.
RuNews24.ru 03:00
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

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Здоровье

Мясников назвал опасные симптомы при головной боли

Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела.
Evo-rus.com 02:11
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Политика

Премьер Японии захотел изменить Конституцию

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ до конца срока пребывания на посту хочет провести референдум относительно внесения изменений в Конституцию страны.
Lenta.ru 01:04
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия вчера в 03:55
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Происшествия

Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне

Газета.Ru вчера в 12:46
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Общество

7728 случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

7728 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:45
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
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Футбол

Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 12:21
Футбол

«Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины

LiveSport.ru вчера в 14:38
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Задержанным после беспорядков чеченцам во Франции предъявили обвинения

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Игры

Injustice: Gods Among Us бесплатно раздают на ПК и PlayStation 4

NewInform вчера в 13:02
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию

Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
RuNews24.ru 01:51
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Происшествия

Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса

Барнаул, 19 июня 2020, 09:25 — REGNUM В Алтайском крае за последние сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2.
REGNUM 19 июня в 02:25
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Игры

Electronic Arts обновили правила поведения в играх

Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 18 июня в 12:05
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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
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Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
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Здоровье

На Кубани за сутки выявлено 64 новых случая коронавируса

Ранее «Живая Кубань» писала, что за сутки в Краснодарском крае выявлено 60 случаев коронавируса.
Живая Кубань 03:40
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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