Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАвиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
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В США прошли испытания авиабомбы комплекса «Золотая орда»

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В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

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Lenta.ruвчера в 10:36
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На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП с пострадавшими.
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«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры

«Сельта» одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.
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Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

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Политика

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"Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Кремля.
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
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Футбол

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Задержан издатель «Медиазоны» Петр Верзилов

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РИА Новости 10:01
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Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

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Общество

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После снятия ограничений ресторанный бизнес в столице заработал на 65 процентов от того уровня, который был до пандемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

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В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
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Происшествия

Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве

В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.
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Экономика

Эксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска

Как старшее поколение может инвестировать без риска, РИА Новости рассказали эксперты в области финансовой грамотности.
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

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Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда

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Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

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