Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАвиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
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Американцы испытали новую авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

РБК00:15

В США прошли испытания «умной» авиабомбы

Актуальные Новости00:39

США запустили «Золотую Орду»

Lenta.ruвчера в 10:36

В США прошли испытания авиабомбы комплекса «Золотая орда»

Известиявчера в 20:25

Авиабомбу для изменения «правил игры» испытали в США

Взгляд.рувчера в 19:56

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

РИА Новостивчера в 19:23

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

Российская газетавчера в 23:03
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Происшествия

Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий в суде актёра Михаила Ефремова, заявил, что представители артиста решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра.
RT на русском вчера в 05:58
1K
Кино

Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»

Evo-rus.com 19 июня в 08:13
11
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
1,1K
Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
1,2K
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
1
Происшествия

Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс вчера в 21:22
113
Технологии

Павел Дуров призвал игнорировать Google и Apple

По словам Дурова, Google и Apple взимают с продаж всех цифровых товаров безумный 30-процентный налог, а регуляторы уже 10 лет игнорируют этот абсурд.
МонаВиста вчера в 10:55
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Происшествия

Россиянка убила 12-летнего сына и замуровала его в бетон

Экспресс газета вчера в 12:09
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Общество

Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Ведомости вчера в 12:42
1,4K
Общество

Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы

Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль вчера в 09:21
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Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes 19 июня в 02:04
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Общество

Жители региона увидят солнечное затмение 21 июня

В день летнего солнцестояния, 21 июня, жители ряда регионов России смогут наблюдать солнечное затмение.
Волжский.ру 19 июня в 05:20
Общество

Врач рассказал о способе восстановить иммунитет после изоляции

К нарушениям организм могут подтолкнуть психологический стресс, изменения в режиме бодрствования и сна, снижение антигенной нагрузки, а также гиподинамия.
Известия вчера в 23:52
2
Политика

Посол России рассказал об интересе к статье Путина в США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что статья президента России Владимира Путина, посвящённая Второй мировой войне, вызвала значительный интерес в США.
RT на русском вчера в 14:58
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Наука

Ученые создали ингалятор для лечения COVID-19

Ученые из Великобритании создали ингалятор для самостоятельного лечения коронавирусной инфекции на ранних стадиях заболевания.
ТК Звезда вчера в 00:07
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Футбол

Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru 19 июня в 17:10
Происшествия

Ночью в Благовещенске произошла массовая драка со стрельбой

Сегодня ночью возле одного из кафе в микрорайоне Благовещенска произошла массовая драка со стрельбой. Очевидцы сняли разборки на видео.
ИА Порт Амур вчера в 23:03
1
Футбол

«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

Газета.Ru вчера в 16:05
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Политика

В США поддержали предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

Власти Америки регулярно подчеркивают, что необходимо включить и Китай в переговоры для создания нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США.
RuNews24.ru 19 июня в 21:26
550
Общество

Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока

Выйти на пенсию раньше общепринятого срока могут те россияне, которые имеют длительный трудовой стаж.
URA.Ru вчера в 11:51
41
Общество

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
90
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял звёзд, которые агитируют за поправки в Конституции

Шнуров посвятил коллегам сатирическое стихотворение.
Paparazzi.ru вчера в 13:42
56
Технологии

Ученый предсказал конец света 21 июня

Конец света наступит в воскресенье, 21 июня. Об этом пишет арабский интернет-портал Al-Ain со ссылкой на данные ученого Паоло Тагалогина.
ФАН 18 июня в 06:32
61
Космос

Назначен главный конструктор нового космического корабля России

BFM.ru вчера в 15:32
7
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК 19 июня в 10:38
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Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru вчера в 13:10
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Армия и оружие

Истребители РФ «перехватили» бомбардировщики США над Охотским морем

РЕН ТВ 19 июня в 03:24
564
Политика

Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения.
9111.ru вчера в 10:00
24
Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.
ТАСС вчера в 20:24
18
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