Армия и оружие
Газета.RuАвиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
Происшествия
Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию
Адвокат Эльман Пашаев, защищающий в суде актёра Михаила Ефремова, заявил, что представители артиста решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра.
RT на русском вчера в 05:58
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
Evo-rus.com 19 июня в 08:13
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс вчера в 21:22
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Google и Apple
По словам Дурова, Google и Apple взимают с продаж всех цифровых товаров безумный 30-процентный налог, а регуляторы уже 10 лет игнорируют этот абсурд.
МонаВиста вчера в 10:55
Происшествия
Россиянка убила 12-летнего сына и замуровала его в бетон
Экспресс газета вчера в 12:09
Общество
Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
Ведомости вчера в 12:42
Общество
Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль вчера в 09:21
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes 19 июня в 02:04
Общество
Жители региона увидят солнечное затмение 21 июня
В день летнего солнцестояния, 21 июня, жители ряда регионов России смогут наблюдать солнечное затмение.
Волжский.ру 19 июня в 05:20
Общество
Врач рассказал о способе восстановить иммунитет после изоляции
К нарушениям организм могут подтолкнуть психологический стресс, изменения в режиме бодрствования и сна, снижение антигенной нагрузки, а также гиподинамия.
Известия вчера в 23:52
Политика
Посол России рассказал об интересе к статье Путина в США
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что статья президента России Владимира Путина, посвящённая Второй мировой войне, вызвала значительный интерес в США.
RT на русском вчера в 14:58
Наука
Ученые создали ингалятор для лечения COVID-19
Ученые из Великобритании создали ингалятор для самостоятельного лечения коронавирусной инфекции на ранних стадиях заболевания.
ТК Звезда вчера в 00:07
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru 19 июня в 17:10
Происшествия
Ночью в Благовещенске произошла массовая драка со стрельбой
Сегодня ночью возле одного из кафе в микрорайоне Благовещенска произошла массовая драка со стрельбой. Очевидцы сняли разборки на видео.
ИА Порт Амур вчера в 23:03
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 16:05
Политика
В США поддержали предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Власти Америки регулярно подчеркивают, что необходимо включить и Китай в переговоры для создания нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США.
RuNews24.ru 19 июня в 21:26
Общество
Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока
Выйти на пенсию раньше общепринятого срока могут те россияне, которые имеют длительный трудовой стаж.
URA.Ru вчера в 11:51
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звёзд, которые агитируют за поправки в Конституции
Шнуров посвятил коллегам сатирическое стихотворение.
Paparazzi.ru вчера в 13:42
Технологии
Ученый предсказал конец света 21 июня
Конец света наступит в воскресенье, 21 июня. Об этом пишет арабский интернет-портал Al-Ain со ссылкой на данные ученого Паоло Тагалогина.
ФАН 18 июня в 06:32
Космос
Назначен главный конструктор нового космического корабля России
BFM.ru вчера в 15:32
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК 19 июня в 10:38
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru вчера в 13:10
Армия и оружие
Истребители РФ «перехватили» бомбардировщики США над Охотским морем
РЕН ТВ 19 июня в 03:24
Политика
Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения.
9111.ru вчера в 10:00
Общество
Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу
Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.
ТАСС вчера в 20:24