Экономика
Российская газетаАэропорты просубсидируют на 10 миллиардов рублей
Российские аэропорты могут получить до июля 2020 года субсидии на общую сумму 10,1 миллиарда рублей для поддержки в условиях пандемии коронавируса, сообщил в ходе совещания у президента России Владимира Путина глава Минтранса Евгений Дитрих.
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Дитрих сообщил о выделении миллиардов рублей на поддержку аэропортов и авиакомпаний
Московский Комсомолецвчера в 07:54
Минтранс заявил о необходимости 10 млрд руб. экстренной поддержки аэропортам
Комсомольская правдавчера в 07:53
Дитрих: авиакомпании и аэропорты получат из бюджета субсидии на 30 миллиардов рублей
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Коммерсантъ вчера в 16:07
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За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
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