Экипаж военно-транспортного вертолета Ми-8 из числа авиационной поисково-спасательной группы Центрального военного округа доставил космонавтов из точки посадки "Союза МС-20" в Казахстане в город Жезказган, сообщает пресс-служба ЦВО.
Сотрудники Следственного комитета России Магаданской области рассматривают несколько версий гибели депутата городской думы Магадана Александра Крамаренко, которого обнаружили мертвым в его офисе на Камчатке.
Главы комитетов Госдумы и Совета федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому представителей властей будут лишать свободы на срок до 12 лет за пытки заключенных.