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Авиация ЦВО вышла на маршрут патрулирования в районе посадки «Союза» с туристами

Экипаж военно-транспортного вертолета Ми-8 из числа авиационной поисково-спасательной группы Центрального военного округа доставил космонавтов из точки посадки "Союза МС-20" в Казахстане в город Жезказган, сообщает пресс-служба ЦВО.
РИА Новости
По данным военных, пилоты патрулируют район посадки площадью около 3 тыс. квадратных километров.
Интерфакс
Точные координаты спускаемого аппарата пеленгует и передает спасателям самолет Ан-26.
Интерфакс
Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-20" состоялась сегодня в 6.13 мск.
РИА Новости

Подробнее о событии

Спасатели ЦВО доставили экипаж «Союза МС-20» из точки посадки в казахстанский Жезказган
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Экипаж «Союза МС-20» встретят на Земле традиционной японской лапшой
Российская газетавчера в 07:40
Авиация ЦВО вышла на маршрут патрулирования в районе посадки «Союза» с туристами
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Друзья с традиционной японской лапшой встретят экипаж «Союза МС-20»
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Военнослужащие-спасатели ЦВО направились в зоны приземления «Союза» с туристами
ФАНвчера в 10:06
Авиация ЦВО вышла на маршрут патрулирования в районе посадки «Союза МС-20»
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