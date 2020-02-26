Происшествия
РИА НовостиПропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров
Число спасателей и волонтеров, занятых поисками двух подростков, пропавших в море в Сочи, увеличено на третий день до 260 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. По данным ведомства, поиск двух подростков, пропавших в море вечером во вторник, не прекращался ночью, однако безрезультатно.
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с чего всё началось
На побережье к поискам мальчиков приступили сотрудники МЧС и полиции, также к пляжу прибыла бригада скорой. В открытом море поиск был невозможен из-за шторма, который оценили в 4-5 баллов.РЕН ТВ25 февраля в 13:58
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Унесенных в море 25 февраля школьников в Сочи до сих пор не нашли. На поиски опять вылетел вертолет
Кубанские новостивчера в 23:38
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Политика
В ГД внесли поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля
Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
Происшествия
В Элисте ввели режим ЧС после хлопка газа в многоэтажном доме
Биатлон
На чемпионате Европы по биатлону стартуют смешанные эстафеты
В четверг, 27 февраля на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся одиночная смешанная (сингл-микст) и смешанная эстафеты.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
Армия и оружие
Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб
Поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция заявила, что захватила стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.
Общество
Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей
С 1 марта в России вводится ограничение на авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в стране коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Армия и оружие
Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций
Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Армия и оружие
Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.
Общество
Число погибших при столкновениях в Нью-Дели превысило 20
По его данным, ранения получили более 200 человек, среди пострадавших есть дети. Ранее сообщалось о 20 погибших и 150 раненых.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойнике
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике.
Армия и оружие
Американская компания показала видео «уничтожения» танков «Армата»
Компания-производитель вертолетов Bell опубликовала на своем YouTube-канале рекламный ролик, посвященный модели 360 Invictus.
Политика
Никто не забудет, чей флаг развевался над Рейхстагом, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что попытки украсть Победу в Великой Отечественной войне предпринимаются, но это невозможно: никто не забудет, чей флаг развевался над Рейхстагом.
Баскетбол
Бейонсе спела на церемонии прощания с Коби Брайантом
Популярная певица Бейонсе выступила на церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом.
Общество
Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае
Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Армия и оружие
Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне
Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
Политика
Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру в спорте
Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она сообщила сама в письме для журнала Vanity Fair.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
Авто
Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon
Пока же китайская компания Geely начала продажи нового кроссовера Geely Icon на китайском рынке, где он предлагается в восьми комплектациях.
Космос
Астрономы нашли в созвездии Льва пригодную для жизни экзопланету
Агентство отмечает, что данную планету астрономы обнаружили в 2015 году на орбите красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Футбол
«КАМАЗ» заочно проиграл на Кубке ФНЛ
Напомним, что «КАМАЗ» стал победителем в своей группе, а в полуфинале Кубка проиграл «Химкам».
Общество
Ростуризм рекомендовал не ездить в Италию
Ростуризм настоятельно рекомендует россиянам не посещать Италию, Иран и Южную Корею до стабилизации там ситуации с коронавирусом.
Авто
Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные машины российской сборки за рубежом.
Общество
Предприятие Роскосмоса впервые в России создаст пятисекционный трамвай
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) в ближайшее время создаст опытный образец пятисекционного трамвая, которого еще нет в России.
Политика
Блумберг обвинил Россию в помощи Сандерсу на выборах президента
Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральное бюро расследований считает, что Россия заинтересована в том, чтобы сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии.