На побережье к поискам мальчиков приступили сотрудники МЧС и полиции, также к пляжу прибыла бригада скорой. В открытом море поиск был невозможен из-за шторма, который оценили в 4-5 баллов.

с чего всё началось

Число спасателей и волонтеров, занятых поисками двух подростков, пропавших в море в Сочи, увеличено на третий день до 260 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. По данным ведомства, поиск двух подростков, пропавших в море вечером во вторник, не прекращался ночью, однако безрезультатно.

Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров

Политика В ГД внесли поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.

Биатлон На чемпионате Европы по биатлону стартуют смешанные эстафеты В четверг, 27 февраля на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся одиночная смешанная (сингл-микст) и смешанная эстафеты.

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Армия и оружие Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.

Общество Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.

Политика Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа «Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.

Энергетика CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).

Теннис Мария Шарапова завершила карьеру в спорте Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она сообщила сама в письме для журнала Vanity Fair.

Авто Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon Пока же китайская компания Geely начала продажи нового кроссовера Geely Icon на китайском рынке, где он предлагается в восьми комплектациях.

Космос Астрономы нашли в созвездии Льва пригодную для жизни экзопланету Агентство отмечает, что данную планету астрономы обнаружили в 2015 году на орбите красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

Общество Ростуризм рекомендовал не ездить в Италию Ростуризм настоятельно рекомендует россиянам не посещать Италию, Иран и Южную Корею до стабилизации там ситуации с коронавирусом.