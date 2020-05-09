Происшествия
Газета.RuАвиацию привлекут к тушению пожара в Удмуртии
К тушению пожара на территории технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии привлекут авиацию, заявил глава региона Александр Бречалов.
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Ветер пока от этого склада, но это нас не должно расслаблять ветер может поменяться – раз. Ну и какой сейчас вы слышали взрыв, это достаточно крупный уже снаряд и какая реакция будет, куда прилетит осколок, мы не знаем.
— Александр Бречалов, российский политикГТРК Удмуртия 14:46
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Авто
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Происшествия
В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
В больнице имени Спасокукоцкого на севере Москвы произошло возгорание.
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Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы
Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова после того, как он разместил на своей странице фотографию, где изображено Знамя Победы над Рейхстагом.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома в Instagram о победе США и Великобритании над нацизмом.
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Технологии
Илон Маск обещает в течение года начать чипировать людей
Портал Поиск вчера в 12:31
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
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Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Армия и оружие
Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск
Россия при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 17:33
Здоровье
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Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
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Общество
Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая
В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
BFM.ru вчера в 14:51
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Здоровье
Главврача больницы в Екатеринбурге оштрафовали после вспышки COVID-19
Главный врач одной из больниц Екатеринбурга Алексей Малинкин оштрафован по решению суда после вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
Газета.Ru 13:47
Гаджеты
Apple может готовить первые профессиональные наушники — Джон Проссер
Возможность подготовки компанией Apple своих первых профессиональных наушников AirPods Studio подтвердил инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) 9 мая в Twitter.
ИА Красная Весна 14:55
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07 мая в 07:11
Финансы
Набиуллина допускает понижение ключевой ставки до 4,5%
Москва, 9 мая 2020, 22:19 — REGNUM Глава Банка России Эльвира Набиуллина допускает, что в среднесрочной перспективе регулятор может понизить ключевую ставку сразу на один процентный пункт.
REGNUM 15:19
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
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Авто
В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 00:18
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе
Экономика сегодня 07:00
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на вооружение
Корабельный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Циркон» поступит на вооружение российского флота в 2021—2022 годах, рассказал замглавы Минобороны Алексей Криворучко.
RT на русском вчера в 05:27
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Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок
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RT на русском вчера в 08:43
Общество
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
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Онищенко обнадежил россиян скорым выходом из карантина
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Названы главные ошибки при ношении маски
Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев.
РИА Новости 07 мая в 10:16
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В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
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