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Авиагруппа «Волга-Днепр» сократит почти всех пилотов авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран»

Крупнейшая грузовая авиагруппа России «Волга-Днепр» сократит почти всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран», которые летали на самолетах Boeing.
Lenta.ru
Месяц назад стало известно, что AirBridgeCargo намеревается вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые находятся в московском Шереметьево.
РБК
Деятельность группы также пострадала из-за запрета на продажу в Россию запчастей и полного запрета на полеты российских перевозчиков в Евросоюз.
РБК
Сейчас группа «Волга-Днепр» продолжает полеты на российских самолетах Ан-124 и Ил-76.
Forbes

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