Lenta.ruАвиагруппа «Волга-Днепр» сократит почти всех пилотов авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран»Крупнейшая грузовая авиагруппа России «Волга-Днепр» сократит почти всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран», которые летали на самолетах Boeing.Lenta.ruМесяц назад стало известно, что AirBridgeCargo намеревается вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые находятся в московском Шереметьево.РБКДеятельность группы также пострадала из-за запрета на продажу в Россию запчастей и полного запрета на полеты российских перевозчиков в Евросоюз.РБКСейчас группа «Волга-Днепр» продолжает полеты на российских самолетах Ан-124 и Ил-76.ForbesЧитать далееСвернутьРБКРБККомсомольская правдаТелеканал 360°Подробнее о событииРБК: крупнейшая грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» сократит почти всех пилотов BoeingКомсомольская правда19:17Крупнейшая грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов BoeingРБК17:00Самое цитируемоеКрупнейшая авиагруппа в России сократит более 200 пилотов BoeingNews.ru18:37Крупнейшая грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов BoeingForbes18:08РБК: крупнейшая авиагруппа РФ сократит почти всех пилотов BoeingURA.Ru17:28Авиагруппа «Волга-Днепр» сократит почти всех пилотов авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран»Lenta.ru17:25Крупнейшая грузовая авиагруппа РФ сокращает пилотов BoeingМосковский Комсомолец18:31Показать ещёОценить45Поделиться