Происшествия
РБКАвиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
Сообщается, что речь идет о самолете Ан-12, который вылетел из аэропорта Эль-Генейны, столицы Западного Дарфура. На борту были 18 человек — семь членов экипажа из числа военных, трое судей, а также восемь гражданских лиц, среди которых четверо детей. Все находившиеся на борту погибли.
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Энергетика
В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России
Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
Армия и оружие
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
Шоу-бизнес
Наташа Королева развлеклась на даче с 71-летним Владимиром Винокуром
Политика
Есть разница: Вакарчук ответил виршами на новогоднюю речь Зеленского
Вакарчук заявил, что для него есть разница, "где, кто и с кем готов брататься".
Финансы
Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года
Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.
Футбол
«Лацио» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в трансфере Азмуна
По информации Transfermarkt.it, в услугах 25-летнего форварда заинтересованы римский "Лацио" и лондонский "Кристал Пэлас", при этом в данный момент неизвестно, будет ли "Зенит" вести переговоры о продаже игрока, контракт которого с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года.
Кино
«Россия-1» покажет комедию «Одесский пароход» 1 января
Спорт
Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA
Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Авто
Chevrolet NIVA временно оставит свое название после смены собственника
Наверняка, Chevrolet NIVA получит новое название лишь после появления обновлённой модели, которая в данный момент создаётся на основе проектов Renault-Nissan.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Спорт
В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»
Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.
Спорт
Французская фигуристка сдала положительный допинг-тест на кокаин
Футбол
«Ливерпуль» не проигрывает в премьер-лиге ровно год
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Происшествия
Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео
Хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева.
Армия и оружие
В 2020 году Сухопутные войска получат более 300 единиц бронетехники
ГЛАС уже сообщал о том, что принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет.
Экономика
Мировые рынки по-прежнему под влиянием эйфории
Азия В четверг, 2 января, фондовые рынки Азии преимущественно окрепли на пониженных объемах торгов, при этом некоторые биржи региона все еще закрыты по случаю новогодних праздников.
Происшествия
Спасатели достали мужчину из Москвы-реки в районе Кремля
Кино
Фильм «Вторжение» вышел в прокат
Картина «Вторжение», снятая Фёдором Бондарчуком в 2019 году, вышла в прокат сегодня, 1 января.
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Политика
Демократы шокированы приказом Трампа на устранение иранского генерала
Демократическая партия США резко осудила приказ президента Дональда Трампа, в результате которого был убит Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
Спорт
Российские спортсмены делают ставку на лед
Каковы шансы атлетов успешно выступить на международных соревнованиях Олимпиада без флага, матчи футбольного Евро в Санкт-Петербурге и состязания российских фигуристок на мировом первенстве — в 2020 году болельщиков ждет сразу несколько крупных спортивных состязаний.
Хоккей
Кучеров и Василевский обыграли «Монреаль»
Гаджеты
LG покажет телевизор, который может спускаться с потолка
Происшествия
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления
В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.