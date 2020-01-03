Сообщается, что речь идет о самолете Ан-12, который вылетел из аэропорта Эль-Генейны, столицы Западного Дарфура. На борту были 18 человек — семь членов экипажа из числа военных, трое судей, а также восемь гражданских лиц, среди которых четверо детей. Все находившиеся на борту погибли.

Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек

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