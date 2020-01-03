Происшествия
РБКАвиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
Сообщается, что речь идет о самолете Ан-12, который вылетел из аэропорта Эль-Генейны, столицы Западного Дарфура. На борту были 18 человек — семь членов экипажа из числа военных, трое судей, а также восемь гражданских лиц, среди которых четверо детей. Все находившиеся на борту погибли.
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Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Общество
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ, заявил источник
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова сделала отчет о новогодней ночи
Накануне Оксана опубликовала небольшой отчёт для подписчиков о том, как её семья провела новогоднюю ночь.
Происшествия
При взрыве фейерверка мужчина погиб в Таганроге в новогоднюю ночь
При взрыве фейерверка мужчина погиб в городе Таганроге Ростовской области в новогоднюю ночь.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Космос
Названы главные космические проекты 2020 года
Происшествия
На Украине на ходу загорелся пассажирский поезд
2 января на одной из железнодорожных станций в Николаевской области произошло возгорание тепловоза пассажирского поезда следованием «Харьков — Херсон».
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Гаджеты
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Общество
Милонов предложил учить школьников пользоваться пиротехникой
Милонов предложил перед зимними каникулами не только рассказывать школьникам о правилах использования пиротехники, но и проводить наглядные уроки со специалистами, которые бы демонстрировали безопасные запуски салютов.
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Хоккей
Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
Стали известны участники 1/2 финала молодежного первенства планеты по хоккею, который проходит в Чехии.
Технологии
Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений
Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
Политика
Британский журнал признал Крым российским
Посольство Украины в Лондоне возмутилось тем, что один из самых продаваемых lifestyle-журналов Британии Good Housekeeping в заметке назвал Крым российским полуостровом.
Здоровье
Нарколог предупредил об опасности уйти в запой в новогодние праздники
Ежедневное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запою и проблемам со здоровьем.
Политика
Сенатор США рассказал о войне из-за убийства Сулеймани
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани может послужить поводом к войне на Ближнем Востоке.
Происшествия
Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи
Наука
Платежи за воду снизит разработка ПГУ
Наука
Ледниковые озёра в Гималаях могут затопить ближайшие поселения
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Общество
Вступил в силу закон о любительской рыбалке в России
1 января 2020 года в России вступил в силу закон, регулирующий любительское рыболовство.
Фигурное катание
Алина Загитова отметила Новый год танцем под «Макарену»
Вместе со своей младшей сестрой Сабиной, которая тоже занимается фигурным катанием, она зажигательно станцевала под «Макарену».
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.