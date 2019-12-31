Происшествия
РИА НовостиАвиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек
В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
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Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Происшествия
Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Финансы
Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году
Рубль в начале 2020 года года может укрепиться, и находиться на уровне от 61 до 64 рублей за доллар, во втором полугодии возможно существенное ослабление курса российской валюты - до 66-69 руб. за доллар, считают опрошенные RNS аналитики.
Кино
Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года
Американский стриминговый сервис Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года.
Кино
В киновселенной Marvel появится первый супергерой-трансгендер
Ранее сообщалось, что в этом фильме появятся первый глухой супергерой Marvel и первый супергерой-гомосексуал.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Общество
Правила регистрации автомобилей изменили в России
Электронные договоры купли-продажи появятся в России Сервис готовят Минкомсвязь и МВД Постановление предполагает, что свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на новый автомобиль можно будет получить прямо в автосалоне.
Энергетика
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Армия и оружие
Новая боевая техника начала поступать в ВДВ
В ВДВ начались поставки парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955, предназначенных для десантирования техники.
Общество
В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона
Игры
Sony анонсировала бесплатные игры на PlayStation Plus в январе
Компания Sony анонсировала бесплатные игры на сервисе PlayStation Plus в январе.
Общество
Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
Происшествия
Пять компаний в Нидерландах получили посылки с бомбами
Пять компаний в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте за неделю получили письма с бомбами.
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Происшествия
Пропавшую в Москве в Новый год девочку нашли живой
Гаджеты
Klipsch анонсировал новые беспроводные наушники с ИИ
Уже второй год подряд американский производитель Klipsch представляет новые беспроводные наушники на CES.
Общество
Семь петербуржцев стали миллионерами по итогам новогодней лотереи
Издание "ФедералПресс" сообщало, что москвич выиграл в лотерею миллиард рублей. Огромную сумму разыграло "Русское лото".
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
Шоу-бизнес
Волочкова показала свой первый шпагат 2020 года
Известная балерина Анастасия Волочкова в 8 утра 1 января по московскому времени рассказала в Instagram, как проводит время в первый день 2020 года на Пхукете.
Политика
Миронов прогнозирует пересмотр пенсионной реформы
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов прогнозирует пересмотр пенсионной реформы, передает корреспондент ИА REGNUM.
Армия и оружие
США признали гибель 12 мирных граждан в Сирии после ударов по ИГ
Возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция по борьбе с «Исламским государством» (запрещено в РФ) признала гибель 12 гражданских лиц в результате ударов по боевикам в Сирии.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Наука