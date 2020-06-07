Общество

РБКРБКРосавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний. По его словам, на первом этапе Россия может возобновить полеты в 15 стран.
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с чего всё началось

Крупные российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ, отметил собеседник агентства. "Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними", - заявил источник.
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Источник: Росавиация предлагает возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля

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