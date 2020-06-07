Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ, отметил собеседник агентства. "Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними", - заявил источник.

с чего всё началось

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний. По его словам, на первом этапе Россия может возобновить полеты в 15 стран.

Политика Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter. 4

Общество Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков. 2

Авто Назван рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами» Штучные недовольства вызывали трансмиссии автомобилей Honda Odyssey 2001 года выпуска, Acura TL 2003 года, Acura MDX 2002 года, Chrysler PT Cruiser 2005 года, Ford Escape/Mazda Tribute 2002 года и Ford Focus 2004 года выпуска, однако количество неполадок было небольшим, что позволило аналитиком не включать их в рейтинг. 21

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,8K

Политика Путин передал Ростуризм в прямое подчинение правительству Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) перешло из ведения Минэкономразвития в прямое подчинение правительству России, следует из указа президента. 105

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала. 98

Общество Маск назвал бессмысленным уголовные сроки за торговлю марихуаной в США Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал уголовные преследования за торговлю марихуаной в США. Об этом он написал в своем Twitter. 22

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 1,2K

Единоборства Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.

Шоу-бизнес Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым. 7

Политика Послы Украины приводят абсурдные сравнения Кувейта и Киева Киевские дипломаты Владимир Толкач и Владимир Цыбульник сделали совместное абсурдное заявление о Москве и Киеве, сравнив украинский кризис с конфликтом в Кувейте. 21

Авто Toyota может выпустить новый внедорожник в ретро-стиле Компания Toyota не планирует отказываться от производства рамного внедорожника в ретро-стиле, который мог бы оказаться идеологическим преемником модели FJ Cruiser.

Технологии Дизайнер превратил Tesla Cybertruck в крутой луноход Концепт, кстати, может оказаться с реальной перспективой — все-таки SpaceX и Tesla имеют тесные родственные связи, и когда речь зайдет о таком виде космического транспорта, за основу вполне может быть взят Cybertruck.

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 64

Кино Актриса сериала «Сваты» покинула проект Актриса Инна Королева сообщила о прекращении участия в съемках сериала «Сваты». Об этом сообщает издание Nation news. 2

Политика Глава МИД Украины заявил о желании «оживить» нормандский формат «Вместе с партнёрами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», — заявил Кулеба.