Общество
РБКРосавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний. По его словам, на первом этапе Россия может возобновить полеты в 15 стран.
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с чего всё началось
Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ, отметил собеседник агентства. "Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними", - заявил источник.Интерфакс07:08
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Армия и оружие
Истребители ВВС Финляндии устроили провокацию возле крупных российских военных баз
Сразу 32 истребителя F-18 ВВС Финляндии пролетели всего в трех десятках километров от границ России, имитируя таким образом массированный скоординированный удар по российской территории.
Актуальные Новости 11:18
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Ведомости 10:23
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Авто
Назван рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Штучные недовольства вызывали трансмиссии автомобилей Honda Odyssey 2001 года выпуска, Acura TL 2003 года, Acura MDX 2002 года, Chrysler PT Cruiser 2005 года, Ford Escape/Mazda Tribute 2002 года и Ford Focus 2004 года выпуска, однако количество неполадок было небольшим, что позволило аналитиком не включать их в рейтинг.
SpeedMe 02:09
Шоу-бизнес
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Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Кино
Первый канал покажет сегодня концерт к 20-летию фильма «Брат 2»
Tricolor TV Magazine 05 июня в 05:25
Политика
Путин передал Ростуризм в прямое подчинение правительству
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) перешло из ведения Минэкономразвития в прямое подчинение правительству России, следует из указа президента.
News.ru 05 июня в 16:07
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 11:14
Общество
МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
МЧС рекомендует москвичам быть осторожными в связи с надвигающейся грозой.
Интерфакс 07:34
Общество
Маск назвал бессмысленным уголовные сроки за торговлю марихуаной в США
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал уголовные преследования за торговлю марихуаной в США. Об этом он написал в своем Twitter.
Lenta.ru вчера в 18:47
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
Общество
Дочь Ивана Урганта вместе с возлюбленным вышла на протесты в США
19-летняя падчерица Ивана Урганта - Эрика Куталиа - вышла на протесты в Нью-Йорке против расизма и за равноправие.
Anews 07:58
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала свой завтрак вслед за Рудковской
RuNews24.ru 08:47
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 05 июня в 15:37
Единоборства
Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора
Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.
FightTime.ru 02:51
Шоу-бизнес
Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26
Политика
Послы Украины приводят абсурдные сравнения Кувейта и Киева
Киевские дипломаты Владимир Толкач и Владимир Цыбульник сделали совместное абсурдное заявление о Москве и Киеве, сравнив украинский кризис с конфликтом в Кувейте.
Политическая Экспертиза 07:47
Авто
«ГАЗ» может выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
Авто
Toyota может выпустить новый внедорожник в ретро-стиле
Компания Toyota не планирует отказываться от производства рамного внедорожника в ретро-стиле, который мог бы оказаться идеологическим преемником модели FJ Cruiser.
SpeedMe вчера в 15:17
Общество
В России продлили срок подачи документов в колледжи
Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
Известия 07:32
Технологии
Дизайнер превратил Tesla Cybertruck в крутой луноход
Концепт, кстати, может оказаться с реальной перспективой — все-таки SpaceX и Tesla имеют тесные родственные связи, и когда речь зайдет о таком виде космического транспорта, за основу вполне может быть взят Cybertruck.
iXBT.com 04:37
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru вчера в 01:58
Здоровье
Диетологи назвали самый вредный суп
12 Канал Омск 05 июня в 05:33
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Кино
Актриса сериала «Сваты» покинула проект
Актриса Инна Королева сообщила о прекращении участия в съемках сериала «Сваты». Об этом сообщает издание Nation news.
Donday.ru вчера в 13:24
Происшествия
В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины
RT на русском 11:15
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
Политика
Глава МИД Украины заявил о желании «оживить» нормандский формат
«Вместе с партнёрами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», — заявил Кулеба.
RT на русском 10:52
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37