Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ, отметил собеседник агентства. "Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними", - заявил источник.

с чего всё началось

Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.

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