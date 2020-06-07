Общество
Российская газетаАвиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
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с чего всё началось
Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ, отметил собеседник агентства. "Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними", - заявил источник.Интерфакс07:08
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