Общество

Российская газетаРоссийская газетаАвиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
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с чего всё началось

Крупные российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ, отметил собеседник агентства. "Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними", - заявил источник.
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