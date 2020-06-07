Общество

Газета.RuГазета.RuАвиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

На первом этапе предлагается определить 15 стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение. В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Читать в источнике
Комментировать786
с чего всё началось

Источник: Росавиация предлагает возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля

Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний.
ТАСС07:08

Подробнее о событии

РБК: Росавиация предложит возобновить международные полеты с 15 июля

РИА Новости16:50

Источник сообщил о возможности возобновления авиасообщения с 15 июля

Известия16:44

Россия собралась возобновить авиасообщение с 15 странами

Московский Комсомолец07:22

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК11:08

Росавиация предлагает открыть полеты из России за рубеж с 15 июля

Znak.com07:54

Главные новости за выходные 1–7 июня

Коммерсантъ12:00

Источник: Росавиация предлагает возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля

ТАСС07:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Наука

Два новых исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК

Популярная механика 05 июня в 05:28
1
Происшествия

В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна

В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
Коммерсантъ 16:06
250
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,9K
Биатлон

Отменен чемпионат мира по летнему биатлону

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.
Газета.Ru 12:39
Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
1K
Музыка

Максим Фадеев представил нового артиста

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил нового артиста – певицу MÁYRUN (Марианна Кочурова).
РИА Новости 05 июня в 15:58
116
Общество

Найдены новые доказательства сокрытия Китаем данных о коронавирусе

В медиагруппе подчеркивают, что минимум 5 лабораторий Китая сошлись во мнении о существовании смертельно опасного COVID-19 еще тогда, когда КНР не проинформировала ВОЗ о том, что на китайской территории произошла вспышка якобы неизвестного заболевания.
ToDay News Ufa 02:29
54
Здоровье

Половина коечного фонда в больницах Архангельской области пустует

Более половины мест в больницах Архангельской области остаются свободными, сообщил замгубернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев на выездном заседании оперативного штаба в Северодвинске.
NewInform 06:56
14
Политика

Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии

Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека.
Газета.Ru 16:31
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
1K
Общество

Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
24
Шоу-бизнес

Айза Анохина подтвердила роман с Олегом Майами

35-летняя Айза Анохина не раз уверяла, что не испытывает никаких симпатий в сторону 29-летнего Олега Майами.
StarHit.ru вчера в 09:10
3
Армия и оружие

В Алабино пройдет первая репетиция парада Победы на Красной площади

РИА Новости 18:06
Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
23
Шоу-бизнес

Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
149
Футбол

В РФС рассказали, кто будет хозяином матча «Спартака» с «Зенитом»

Хозяин поля полуфинальной встречи Кубка России, в которой санкт-петербургский «Зенит» будет сражаться с московским «Спартаком», будет определен после анализа целого ряда факторов.
ProstoProSport 16:58
Футбол

Азмун показал фото с отдыха на яхте: «Мое настроение»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун опубликовал в интаграме фотографию с отдыха на яхте. «Мое настроение», — подписал снимок иранский форвард.
Sport24.ru 17:49
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
52
Игры

Восемь целей и 467 процентов: кампания Black Book завершилась

Завершилась Kickstarter-кампания славянской ролевой игры Black Book, и завершилась с честью.
Игромания.ру 10:40
Политика

Трамп распорядился начать вывод сил нацгвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился о выводе сил нацгвардии США из Вашингтона.
Известия 10:00
45
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
184
Технологии

Программист разработал игру для заголовка вкладки в браузере

Австрийский программист Янник Зиберт создал игру TitleRun, которая запускается вместо заголовка вкладки в браузере.
CyberSport.ru 17:43
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
462
Культура

"Союзмультфильм" обновил образ Волка из "Ну, погоди!"

"Союзмультфильм" создал новый образ Волка для перезапуска мультсериала "Ну, погоди!".
Piter.tv 05 июня в 03:41
59
Общество

Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
171
Футбол

Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, заработавшим свой миллиард.
Деловое.ТВ 05 июня в 08:52
Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
333
Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - рассказал источник агентства.
Российская газета 09:25
1
Экономика

Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Газета.Ru 06:49
19
Кино

Трейлер фильма «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном появился в сети

Копенгаген, 5 июня 2020, 11:01 — REGNUM Трейлер новой картины «Еще по одной» («Another Round») датского режиссера Томаса Винтерберга с актером Мадсом Миккельсеном («Ганнибал») в одной из главных ролей опубликовали на YouTube-канале издания Screen International.
REGNUM 05 июня в 04:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное