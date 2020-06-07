Общество
Газета.RuАвиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
На первом этапе предлагается определить 15 стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение. В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
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Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний.ТАСС07:08
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