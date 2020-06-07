Общество
РБКРосавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний. По его словам, на первом этапе Россия может возобновить полеты в 15 стран.
Читать в источнике
Оценить980
с чего всё началось
Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний.ТАССвчера в 07:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Шоу-бизнес
Пригожин в соцсети ответил на совет не позориться
News.ru вчера в 22:20
Политика
Русскоязычные байкеры охраняют Брайтон-Бич от беспорядков
Группа русскоязычных байкеров организовала патрулирование района Брайтон-Бич в Нью-Йорке, где живут выходцы из бывшего СССР, рассказал РИА Новости основатель и президент мотоклуба Bratva MC Константин Котов.
РИА Новости 02:09
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Экономика
«Тинькофф» запустил в Германии конкурента Revolut
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») запустила в Европе мобильное приложение и карту для управления личными финансами через смартфон .
РБК 03:06
Политика
В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество
В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников
Изменения произошли из-за государственного праздника 12 июня и перенесенного на 24 июня парада Победы.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
Происшествия
В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
Теннис
Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей
Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о том, как влияет на людей переезд в другую страну.
Lenta.ru 01:30
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
В целом по всем регионам средняя зарплата в России за I квартал текущего года составила 48,3 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 00:00
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Футбол
Азмун показал фото с отдыха на яхте: «Мое настроение»
Sport24.ru вчера в 17:49
Наука
Ученые СПбГУ разработали модель мозга динозавра в 3D
Российским экспертом удалось создать первую детальную виртуальную трехмерную копию кровеносных сосудов головы и мозга анкилозавра.
Evo-rus.com 06 июня в 02:51
Политика
Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.
ТАСС 02:48
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе
Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе с Полиной Гагариной. Эту тему СМИ обсуждают уже несколько месяцев.
ТВ Центр 02:33
Происшествия
В Красноярском крае задержан второй подозреваемый в убийстве девочки
В Красноярском крае сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки из села Нижняя Коя Шушенского района.
Российская газета 02:35
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Происшествия
Задержанному в Москве стрелку проводят операцию
Врачи проводят операцию мужчине, устроившему стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненому при задержании.
ТАСС 02:23
Общество
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, заявил о том, что медицинские учреждения уже работают в обычном режиме, так как числ зараженных коронавирусом в отделении резко уменьшилось.
Pravda.Ru 03:14
Армия и оружие
На Балтике начались военные учения НАТО
Военное дело вчера в 07:56
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
Общество
В Крыму выявили 11 носителей коронавируса, ещё один пациент умер
Симферополь, 6 июня 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у 11 граждан, один пациент скончался.
REGNUM 06 июня в 04:02
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали дела об изнасиловании
Потерпевшая по скандальному делу об изнасиловании экс-дознавательница из Уфы дала откровенное интервью телекомпании НТВ, в котором рассказала о своей версии произошедшего.
Российская газета вчера в 12:42
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 04.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 15:04
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Общество
В правительстве Саратовской области выявили чиновника с коронавирусом
У чиновника подтвердили коронавирус. Его состояние удовлетворительное, все контактировавшие с ним сотрудники изолированы.
Общественное мнение 03:11