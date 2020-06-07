Общество

РБКРБКРосавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний. По его словам, на первом этапе Россия может возобновить полеты в 15 стран.
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с чего всё началось

Источник: Росавиация предлагает возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля

Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний.
ТАССвчера в 07:08

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РИА Новостивчера в 16:50

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Znak.comвчера в 07:54

Источник сообщил о возможности возобновления авиасообщения с 15 июля

Известиявчера в 16:44
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Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

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Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
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В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих

В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
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Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о том, как влияет на людей переезд в другую страну.
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Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

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Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

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Потерпевшая по скандальному делу об изнасиловании экс-дознавательница из Уфы дала откровенное интервью телекомпании НТВ, в котором рассказала о своей версии произошедшего.
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В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

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В правительстве Саратовской области выявили чиновника с коронавирусом

У чиновника подтвердили коронавирус. Его состояние удовлетворительное, все контактировавшие с ним сотрудники изолированы.
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