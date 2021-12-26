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Авиакомпании РФ отказались от повышения цен в 2021 году

Российские авиакомпании в 2021 году были вынуждены снизить стоимость билетов из-за сильной конкуренции на внутреннем рынке, избыточной провозной емкости и медленно восстанавливающегося спроса.
Известия
Стоимость авиабилетов на прямые рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» на внутренних воздушных линиях за 11 месяцев 2021 года снизилась примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сказали «Известиям» в пресс-службе компании.
Известия
У «Уральских авиалиний» цены на авиабилеты в сравнении с 2019 и 2020 годами практически не выросли.
Известия
Smartavia за год снизила тарифы на своих регулярных маршрутах на 25-35% по сравнению с 2019 годом, сообщили "Известиям" в пресс-службе авиакомпании.
Финмаркет

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Авиакомпании РФ отказались повысить цены на билеты в 2021 году
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