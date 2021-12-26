Стоимость авиабилетов на прямые рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» на внутренних воздушных линиях за 11 месяцев 2021 года снизилась примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сказали «Известиям» в пресс-службе компании.
Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, что пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре этого года получат деньги за январь 2022 года.
Уточняется, что с 2022 года банки должны будут включать в отчеты информацию по переводам граждан России денежных средств с карты на карту, с карты на счет, с электронных кошельков и со счетов оператора связи, в Системе быстрых платежей, через платежные терминалы и системы денежных переводов, а также по трансграничным переводам.