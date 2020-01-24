Экономика

ИзвестияИзвестияАвиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на 10% в 2019 году

«Сибирь» (входит в S7) перевезла в 2019 году 14 млн человек, что на 21,1% больше, чем годом ранее. «Уральские Авиалинии» увеличили перевозки пассажиров на 6,8% — 9,6 млн. Utair перевезла 7,7 млн человек, рост по сравнению с прошлым годом составил 1,4%.
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Росавиация отчиталась о росте перевозок пассажиров за 2019 год

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:15, Ашберн
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