Экономика
ИзвестияАвиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на 10% в 2019 году
«Сибирь» (входит в S7) перевезла в 2019 году 14 млн человек, что на 21,1% больше, чем годом ранее. «Уральские Авиалинии» увеличили перевозки пассажиров на 6,8% — 9,6 млн. Utair перевезла 7,7 млн человек, рост по сравнению с прошлым годом составил 1,4%.
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Общество
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса
В понедельник, 28 января, в Пекине зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
«Я здесь главный»: сумасшедший поляк напал на российский грузовик
Как сообщает Gorzowianin, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 января, в центре города Стшельцы Краеньские Мужчина остановил грузовик DAF, после чего начал бить в лобовое стекло автомобиля дорожным знаком.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Политика
Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Армия и оружие
Истребители ВВС США перехватили два российских вертолета Ми-17 в Сирии
В издании Avia.pro, сославшись на запись в соцсети Twitter, сообщили о том, что российские вертолеты Ми-17 были перехвачены истребителями ВВС США в Сирии.
Армия и оружие
Разбившийся в Афганистане самолет принадлежит ВВС США
Судя по опознавательным знакам и остаткам регистрационного номера, в Афганистане разбился один из американских самолетов-ретрансляторов E-11A на базе канадского бизнес-джета Bombardier Global Express.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Общество
Темнокожий студент извинился перед осетинами за танец с девушкой
Темнокожий студент, приехавший учиться в Северо-Осетинский госуниверситет (СОГУ), публично попросил прощения за танец во Владикавказе.
Гаджеты
Apple запатентует стеклянный iMac
Компания Apple подала патентную заявку на компьютер iMac со стеклянным корпусом. На это обратил внимание сайт Patently Apple.
Здоровье
На Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Один случай заражения коронавирусом подтвержден в Киеве на основании результатов исследования государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины», передает 27 января ИА Красная Весна.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова
Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.
Общество
ВОЗ оценила уровень опасности коронавируса на международном уровне
Ранее организация оценивала ситуацию как «умеренную опасность» на международном уровне и «крайне высокую» для Китая.
Происшествия
Нашли отца, оставившего детей в Шереметьево
Отец, оставивший двух малолетних сыновей в аэропорту, вместе с мальчиками оставил все документы на детей, копию своего паспорта и записку, в которой, сослался на тяжелое финансовое положение и сообщил, что временно не в состоянии заботиться о мальчиках, но готов забрать их позднее.
Шоу-бизнес
Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов
Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Религия
Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
В храме Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого был Чаплин, рассказали ТАСС, что протоиерей скончался перед церковью.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Общество
Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
Сотрудники Национального центра по контролю заболеваний выявили возможный источник коронавируса.
Общество
Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Широкофюзеляжный авиалайнер Boeing 777X 26 января совершил первый испытательный полет.
Происшествия
Школьники устроили шашлыки на Вечном огне в Махачкале
Школьники устроили танцы и шашлыки на Вечном огне в Махачкале.
Политика
Украинский экс-министр считает, что при Порошенко было лучше
Червоненко добавил, что нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук ведет себя, как «сознательный идиот».
Политика
Японца задержали в России за попытку получить секретные данные
Во Владивостоке задержали японского журналиста, который пытался получить секретные данные о состоянии армии России на Дальнем Востоке.
Политика
Медведев назвал главные задачи «Единой России»
Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Политика
В Аналитическом центре при правительстве сменился руководитель
Ранее источники РБК, близкие к правительству, рассказали, что Онищенко будет понижен до первого заместителя руководителя организации.
Армия и оружие
Пятый МРК «Каракурт» будет передан ВМФ России к октябрю 2022 года
Последний в серии из пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» должен быть передан военно-морскому флоту России в октябре 2022 года.
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Политика
Украина всячески пытается сорвать Минские договоренности
Нардепы просили признать неконституционными законы: «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», «О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».
Экономика
Аналитики ЦБ назвали главные причины низких промышленных инвестиций
Основными причинами недостаточных инвестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в экономике.