Коронавирус
Политика СегодняАвиакомпании РФ в качестве поддержки получат 23 млрд рублей
Российские авиакомпании получат дополнительно 23 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин. Во время совещания с представителями кабмина и полпредами президента в федеральных округах Путин уточнил, что средства выделены для поддержки авиакомпаний, а также для выплаты зарплат сотрудникам.
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Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей.
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Российские авиакомпании получат более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки
Интерфаксвчера в 09:44
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Наука
Назван ключевой виновник пандемии коронавируса
По словам специалистов института Оттавы в Канаде, промежуточными «хозяевами» коронавируса, который изначально передался от летучих мышей человеку, могли быть бездомные собаки, сообщает интернет-издание Evo-RUS.com.
Evo-rus.com 01:41
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Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
Российская газета 06:27
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Депутат на Алтае вступил в конфликт с приставами из-за своей машины
Горно-Алтайск, 16 апреля 2020, 12:26 — REGNUM Депутат заксобрания Республики Алтай Сергей Кухтуеков попытался силой не дать приставам забрать его автомобиль.
REGNUM 05:26
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Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву
Ан-225 Мрия доставил 9 тонн медицинских масок. Соответствующий груз был отправлен для эффективной борьбы с коронавирусом в Польше.
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Обмен пленными между ДНР и Киевом состоялся
Lenta.ru 03:23
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
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Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
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По данным СМИ, Кремль решил перенести парад Победы на более поздний срок, но официальных заявлений пока не было.
Коммерсантъ 07:00
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Сотни моряков с авианосца «Шарль де Голль» заразились коронавирусом
Коронавирус подтвержден у 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль», сообщило Министерство вооруженных сил Франции 15 апреля.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
Экономика
Выручка X5 Retail Group в первом квартале выросла на 15,9%
Выручка ретейлера X5 Retail Group (входят "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель") в январе-марте 2020 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 15,9% и составила 468,5 млрд рублей.
ТАСС 03:58
Общество
В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве
В Кремле надеются, что мэрия Москвы извлечет выводы из затруднений, возникших в среду из-за пропусков, и это не повторится: сейчас ситуация нормализовалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:50
Общество
Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий
Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Газета.Ru 02:57
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На сайте Crysis обнаружили логотип и постер ремастера
CyberSport.ru 06:57
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
REGNUM 14 апреля в 06:10
Общество
В Ростовской области за сутки 6 человек заразились коронавирусом
Всего в России зарегистрировано 24490 заразившихся коронавирусом. Это на 3338 человек больше, чем было сутками ранее.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:45
Политика
Маск обвинил конкурентов в зависимости от России
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что, в отличие от его SpaceX, остальные компании на рынке пусковых услуг зависят от господдержки и поставок из России.
РИА Новости 01:58
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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
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ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Политика
Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52
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Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди
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АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
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Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России
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Лучшим фильмом для домашнего просмотра по версии премии Home Media Awards стала картина режиссера Квентина Тарантино Однажды в Голливуде.
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В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя
Водитель в ответ открыл по ним стрельбу. Он был убит ответным огнем, личность стрелявшего устанавливается.
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Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
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Xiaomi Mi 9T сильно подешевел в России
Китайская компания Xiaomi предлагает на своем официальном сайте приобрести смартфон Mi 9T по сниженной цене.
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Стало известно, как Джиган лечится в реабилитационном центре
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