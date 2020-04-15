Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей.

Российские авиакомпании получат дополнительно 23 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин. Во время совещания с представителями кабмина и полпредами президента в федеральных округах Путин уточнил, что средства выделены для поддержки авиакомпаний, а также для выплаты зарплат сотрудникам.

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Общество Минобрнауки не исключает, что новый учебный год придется начать онлайн Минобрнауки РФ рассматривает возможность начала нового учебного года в дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил в четверг глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24". 9

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Религия В большинстве регионов церкви не стали закрывать для прихожан на Пасху РБК изучил позицию епархий и руководства всех регионов России и выяснил, где храмы будут открыты для прихожан, а где — закрыты (по данным на 15 апреля). 2

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