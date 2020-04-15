Коронавирус
Политика СегодняАвиакомпании РФ в качестве поддержки получат 23 млрд рублей
Российские авиакомпании получат дополнительно 23 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин. Во время совещания с представителями кабмина и полпредами президента в федеральных округах Путин уточнил, что средства выделены для поддержки авиакомпаний, а также для выплаты зарплат сотрудникам.
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Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей.
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Российские авиакомпании получат более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки
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