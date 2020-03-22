Коронавирус
Москва 24Авиакомпании РФ за неделю вывезли 20 тысяч человек из-за рубежа
Авиакомпаниями РФ за прошедшую неделю вывезли 19 942 человека из стран с наиболее сложной из-за ограничений по коронавирусу ситуацией, сообщает РИА Новости.
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Общество
У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
Технологии
Microsoft показала новую Windows 10
Видео с презентацией операционной системы Windows 10 опубликовал в своем Instagram топ-менеджер Microsoft Панос Панай.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Общество
Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса
Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
Общество
Швейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок
Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения».
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Футбол
Полузащитник «Уфы» Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус
Хавбек «Уфы» Оливье Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Общество
В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19
Как поясняет замминистра, курильщики страдают хроническими заболеваниями легких, в том числе хроническим бронхитом, а также пневмонией.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Происшествия
Baza: в центре Москвы администратор отеля изнасиловал постоялицу
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.
Общество
ВОЗ назвала сроки разработки вакцины от коронавируса
Для разработки вакцины требуется не менее года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Общество
Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Экономика
Россияне закупаются квартирами
Согласно оценкам "Авито Недвижимости", в России вторичная недвижимость стоит в среднем 54,1 тыс. руб. за кв. м: это на 0,2% дороже, чем в феврале, и на 4,1% — чем годом ранее.
Общество
Россия с 23 марта введет новые ограничение на полеты в ряд стран
Новый пакет ограничений сегодня огласила Росавиация: всего в списке 95 стран. Возможность полетов туда сохраняется только из Москвы.
Религия
Патриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию
Культура
Мацуев проведет онлайн-концерт в Московской филармонии
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Общество
Меркель предупредила о наказании за встречи группами в Германии
Встречи группами в ФРГ неприемлемы, полиция вправе вводить санкции при повторном нарушении, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам в Берлине по итогам переговоров с главами земельных правительств.
Здоровье
Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства
В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Космос
Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи
Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
Политика
Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти
Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
Общество
США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.