Коронавирус

Москва 24Москва 24Авиакомпании РФ за неделю вывезли 20 тысяч человек из-за рубежа

Авиакомпаниями РФ за прошедшую неделю вывезли 19 942 человека из стран с наиболее сложной из-за ограничений по коронавирусу ситуацией, сообщает РИА Новости.
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