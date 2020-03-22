Авиакомпаниями РФ за прошедшую неделю вывезли 19 942 человека из стран с наиболее сложной из-за ограничений по коронавирусу ситуацией, сообщает РИА Новости.

Авиакомпании РФ за неделю вывезли 20 тысяч человек из-за рубежа

Технологии Microsoft показала новую Windows 10 Видео с презентацией операционной системы Windows 10 опубликовал в своем Instagram топ-менеджер Microsoft Панос Панай.

Общество В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Общество Швейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения».

Общество В России могут приостановить работу кинотеатров Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.

Общество Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.

Общество ВОЗ назвала сроки разработки вакцины от коронавируса Для разработки вакцины требуется не менее года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Общество Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".

Экономика Россияне закупаются квартирами Согласно оценкам "Авито Недвижимости", в России вторичная недвижимость стоит в среднем 54,1 тыс. руб. за кв. м: это на 0,2% дороже, чем в феврале, и на 4,1% — чем годом ранее.

Общество Меркель предупредила о наказании за встречи группами в Германии Встречи группами в ФРГ неприемлемы, полиция вправе вводить санкции при повторном нарушении, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам в Берлине по итогам переговоров с главами земельных правительств.

Здоровье Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.