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Авиакомпании России и Турции в понедельник возобновят рейсы на курорты

В понедельник, 10 августа, Россия и Турция возобновляют полёты авиаперевозчиков двух стран, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.В источнике
С чего всё началось
Более 10 российских авиакомпаний готовы возобновить полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в курортные города Турции (Анталья, Бодрум и Даламан), говорится в сообщении
 Росавиации.
ТАСС11:01
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Коммерсантъ

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Коммерсантъ11:59
RT на русском

Авиакомпании России и Турции в понедельник возобновят рейсы на курорты

RT на русском11:14
Profi.travel

Аэрофлот планирует потеснить чартеры на турецкие курорты

Profi.travel6 августа в 06:16
ТАСС

Более 10 российских авиакомпаний планируют начать полеты в курортные города Турции

ТАСС11:01
161.ru

Почему Турцию предпочли Крыму: турагенты Ростова рассказали о продажах путевок после открытия границ

161.ru7 августа в 02:25
РИА Новости

Рейсы из России на турецкие курорты возобновятся в понедельник

РИА Новости11:08
Inc-news.ru

«Уральские авиалинии» анонсировали запуск рейсов в Анталью из московского аэропорта «Жуковский»

Inc-news.ru6 августа в 00:43

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.
Коммерсантъвчера в 18:46
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Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Известия03:06
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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Бинотто: Результат Феттеля стал следствием разворота

Учитывая позиции, которые занимали наши гонщики в конце первого круга – Шарль десятый, а Себастьян последний – мы попытались выбрать для них лучшие варианты стратегии, чтобы они заработали для команды как можно больше очков.
F1news.ru15:28