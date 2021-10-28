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Авиакомпании США обратились к Госдепу с просьбой обеспечить право на пролеты над Россией

Организация Airlines for America, объединяющая американских авиаперевозчиков, обратилась к Госдепартаменту с просьбой обеспечить права на пролет над воздушным пространством России.
ТАСС
Группа Airlines for America, объединяющая пассажирских и грузовых перевозчиков - American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и другие, — в письме от 14 октября попросила о вмешательстве непосредственно госсекретаря Энтони Блинкена.
РИА Новости
17 апреля 2021 года Федеральное авиационное управление (FAA) США выпустило две воздушные директивы-извещения, в которых рекомендовало американским авиакомпаниям с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России и Украины.
ТАСС
20 апреля 2021 года Россия сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом.
ТАСС

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