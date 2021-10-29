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Авиакомпании США обратились к Госдепу с просьбой обеспечить право на пролеты над Россией

Другие маршруты неэффективны, цитирует Reuters
 письмо Airlines for America – альянса, объединяющего крупных американских авиаперевозчиков.
Международная жизнь
Как сообщает Reuters, речь идёт об Airlines for America — группе, которая объединяет пассажирских и грузовых перевозчиков, среди которых American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service, и другие авиакомпании.
RT на русском
Как сообщает Reuters, в ведомстве подтвердили, что получили письма от авиакомпаний.
Профиль
"Госдепартамент продолжает взаимодействовать с российскими властями по вопросу расширения возможностей для американских авиаперевозчиков", — пишет Reuters.
РИА Новости

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