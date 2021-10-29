Как сообщает Reuters, речь идёт об Airlines for America — группе, которая объединяет пассажирских и грузовых перевозчиков, среди которых American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service, и другие авиакомпании.
Полиция и сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в Саратовской области остановили машину LADA Largus депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, в багажнике которой оказалась разделанная туша лося.
Мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве.