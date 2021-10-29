Reuters, речь идёт об Airlines for America — группе, которая объединяет пассажирских и грузовых перевозчиков, среди которых American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service, и другие авиакомпании.
"Прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил", — подчеркнул Сухарев.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал повторно обосновать заключение под стражу врача-неонатолога Элины Сушкевич, обвиняемой в смерти младенца в роддоме в Калининграде.