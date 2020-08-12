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Anews
Anews

Авиакомпании допускают подорожание авиабилетов из-за цен на топливо

По данным торгов "Уральских авиалиний", наибольшее подорожание зафиксировано в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) — на 62,1%, в Красноярске и Краснодаре рост цен - в районе 48%, примерно на треть подорожало топливо в московских аэропортах Жуковоском и Домодедово.В источнике
С чего всё началось
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась
 к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность скачка цен на авиакеросин в российских аэропортах.
Коммерсантъ12 августа в 14:23
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Коммерсантъ

Авиакеросин подорожал в частности

Коммерсантъ12 августа в 14:23
Известия

Минтранс обсудит рост цен на авиатопливо с ведомствами и поставщиками

Известия12 августа в 07:45
Интерфакс

ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Интерфакс12 августа в 10:08
ТАСС

Рабочая группа обсудит информацию ассоциации авиакомпаний о росте цен на авиакеросин

ТАСС12 августа в 07:12
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ru12 августа в 03:04
РЕН ТВ

Резкий рост цен на авиакеросин зафиксировали в России

РЕН ТВ11 августа в 22:07
РБК

Авиакомпании попросили Минтранс проверить скачок цен на топливо

РБК11 августа в 19:21

Трамп не может промыть волосы из-за старого закона

В США призывают упростить правила принятия душа после жалоб американского президента Дональд Трамп пожаловался в Белый дом, что ему не хватает напора воды, чтобы вымыть волосы Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 13.08.2020 (CHELINDUSTRY) Правительство США предложило изменить утвержденные параметры насадки для душа, чтобы увеличить поток воды, после жалоб президента Дональда Трампа.
Chelindustry.ruвчера в 09:52
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.
Известиявчера в 15:27
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомостивчера в 08:54
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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В Польше признали мощь российского Су-30СМ

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Lenta.ru17:16

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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