Авиакомпании допускают подорожание авиабилетов из-за цен на топливо

По данным торгов "Уральских авиалиний", наибольшее подорожание зафиксировано в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) — на 62,1%, в Красноярске и Краснодаре рост цен - в районе 48%, примерно на треть подорожало топливо в московских аэропортах Жуковоском и Домодедово.