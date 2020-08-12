Авиакомпании допускают подорожание авиабилетов из-за цен на топливо
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По данным торгов "Уральских авиалиний", наибольшее подорожание зафиксировано в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) — на 62,1%, в Красноярске и Краснодаре рост цен - в районе 48%, примерно на треть подорожало топливо в московских аэропортах Жуковоском и Домодедово.В источнике
С чего всё началось
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась
к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность скачка цен на авиакеросин в российских аэропортах.
Подробнее о событии
Рабочая группа обсудит информацию ассоциации авиакомпаний о росте цен на авиакеросин
ТАСС12 августа в 07:12