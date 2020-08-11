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Ведомости
Ведомости

Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.В источнике
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Lenta.ru

В Турции ввели ограничения при авиаперелетах в страну

Lenta.ruвчера в 11:12
Комсомольская правда

Новые правила по ручной клади при полете в Турцию: что можно брать в салон

Комсомольская правдавчера в 12:38
Коммерсантъ

Турция ввела ограничения на ручную кладь при авиаперелетах

Коммерсантъвчера в 12:26
Интерфакс

Авиакомпании ввели ограничения на ручную кладь на рейсах в Турцию

Интерфаксвчера в 12:20
РБК

АТОР сообщила об ограничениях по провозу ручной клади на рейсах в Турцию

РБКвчера в 13:05
ТАСС

Авиавласти Турции ввели ограничения на перевозку ручной клади при перелетах в республику

ТАССвчера в 09:36
РИА Новости

Авиакомпании ввели ограничения по провозу ручной клади на рейсах в Турцию

РИА Новостивчера в 09:26

В Минске ОМОН разогнал протестовавших в спальных районах

Накануне вечером, в третий раз подряд, протестующие против результатов президентских выборов начали собираться в группы от нескольких десятков до сотен человек в разных частях столицы, в основном в окраинных спальных районах.
В Минске ОМОН разогнал протестовавших в спальных районах
РИА Новости22:39

Николич: Иванов был прав, не назначив пенальти в ворота «Локомотива»

Арбитр Сергей Иванов поступил верно, не назначив пенальти в ворота "Локомотива" в игре чемпионата России по футболу с казанским "Рубином" после падения Ивана Игнатьева в первом тайме, заявил главный тренер москвичей Марко Николич.
РИА Новостивчера в 16:29

Мишустин утвердил правила кешбэка за покупку туров по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила частичного возмещения расходов россиянам, которые до конца года решат отдохнуть в российских регионах.
RT на русскомвчера в 06:30
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Тело пропавшего восьмилетнего ребенка нашли в озере в Забайкалье

Поисковая группа в Ононском районе Забайкальского края в среду нашла в озере тело восьмилетнего ребенка, пропавшего 8 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь следственного управления СК по Забайкалью Егор Марков.
ТАСС22:48
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