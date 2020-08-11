Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию
Смотрите также
Шойгу проверит в Комсомольске-на-Амуре выполнение гособоронзаказа
В Минске ОМОН разогнал протестовавших в спальных районах
Военные прибыли в Усолье-Сибирское для ликвидации загрязнения
Михаил Ширвиндт прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца
Мишустин утвердил правила кешбэка за покупку туров по России
Чехова восхитила фанатов «развратным» фото в обтягивающем комбинезоне
В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
Звездопад Персеиды 2020 на Ямале увидят в ночь с 11 на 12 августа
Подразделения силовых структур покинули Минск
Тело пропавшего восьмилетнего ребенка нашли в озере в Забайкалье
Певица Валентина Легкоступова лежит в реанимации с отеком мозга
В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин
Соперница Лукашенко призвала сторонников прекратить протесты
Kia объявила комплектации и цены на новый седан K5 в России
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Первые самолеты из Москвы на курорты Турции были заполнены на 100%
Правила тестирования и карантина опубликовало посольство РФ в Турции
Турция ввела новые правила въезда туристов в страну
Турция приняла первые чартерные рейсы из России
Подразделения силовых структур покинули Минск
«Рубин» назвал судью Иванова лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин
Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.В источнике
Подробнее о событии
Новые правила по ручной клади при полете в Турцию: что можно брать в салон
Комсомольская правдавчера в 12:38