Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.